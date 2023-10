Quiropraxista de 70 anos é acusado de abusar sexualmente de meninas em "tratamentos chocantes"

David B. Clark, um quiropraxista de 70 anos baseado em Kansas City, Missouri (EUA), está enfrentando acusações chocantes de abuso sexual envolvendo um grande número de meninas e mulheres da comunidade Amish. As alegações perturbadoras surgiram durante uma coletiva de imprensa realizada pelos promotores do condado de Jackson, semana passada.

Clark, cujos crimes remontam pelo menos à década de 1990, foi acusado de cinco crimes de abuso sexual por uma série de agressões. No entanto, as autoridades acreditam que ele pode ter alvo dezenas de vítimas ao longo das décadas, incluindo casos que datam dos anos 1980.

De acordo com a Fox 4, o quiropraxista supostamente se especializava em realizar o que ele alegava serem exames médicos de rotina, principalmente de mama e pélvicos, mas suas vítimas relataram que ele as tocava de maneira inapropriada, chegando ao extremo de estimular seus genitais com a intenção de levá-las ao orgasmo.

As acusações atuais contra Clark surgiram após uma investigação liderada pelo FBI, que identificou cinco acusadores. Alarmantemente, quatro deles eram menores de idade na época dos abusos. Uma das vítimas tinha menos de 14 anos quando o quiropraxista a atacou pela primeira vez.

Clark operava sob a fachada de um "naturopata" em sua clínica, Health+Plus, localizada nos arredores de Kansas City. As investigações revelaram que ele mirava na comunidade Amish, atraindo membros que tinham pouca ou nenhuma experiência com cuidados médicos fora de sua comunidade. Muitas vítimas nunca tinham visitado um profissional de saúde antes de encontrar Clark e careciam de conhecimentos básicos sobre educação sexual.

O comportamento abusivo de Clark às vezes ocorria na presença dos pais das vítimas, o que torna o caso ainda mais perturbador. Uma das vítimas relatou que o comportamento do quiropraxista mudava dependendo se os pais estavam no quarto, demonstrando uma manipulação sutil.

As alegações contra Clark vão além das agressões físicas, incluindo a descoberta de um rascunho de um romance perturbador em sua casa, bem como uma carta escrita em seu computador que sugere fantasias incestuosas. O FBI invadiu a residência de Clark em junho de 2022, revelando detalhes ainda mais sombrios sobre sua vida pessoal.

Este caso chocante continua a se desenrolar à medida que mais informações vêm à tona. Clark enfrentará agora um processo legal que poderá determinar o destino deste quiropraxista acusado de abusar sexualmente de dezenas de vítimas Amish sob o pretexto de tratamentos médicos.