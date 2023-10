Presa por distúrbio, influenciadora "Almôndega" pede apoio financeiro

Dayjia Blackwell, uma influenciadora de 21 anos que atende por "Almôndega", está enfrentando sérias acusações após ser presa durante os recentes distúrbios na Filadélfia, em que houve arrastões de aparelhos eletrônicos, especialmente da Apple. Ela agora está recorrendo aos seus fãs em busca de apoio financeiro para garantir sua defesa legal e realizar algumas indulgências pessoais, como cuidar de suas unhas dos pés.

Durante uma transmissão ao vivo em sua conta no Instagram, Blackwell revelou que passou horas em uma cela e descreveu a experiência como "traumatizante". Ela compartilhou seu desejo de se tratar, mencionando especificamente a necessidade de fazer suas unhas dos pés e abordar suas questões legais.

A jovem influenciadora foi acusada de vários crimes, incluindo causar/arriscar uma catástrofe, delito criminal, motim e conduta desordeira, de acordo com o Departamento de Polícia de Baltimore. Ela tem quase 200 mil seguidores no Instagram e está pedindo para que as acusações sejam retiradas de seu registro, afirmando que não é uma pessoa problemática e que sua vida está sendo impactada negativamente.

No entanto, Blackwell admitiu estar "estressada" com a situação legal em que se encontra e se sente "sobrecarregada". Ela também compartilhou detalhes perturbadores sobre suas experiências na prisão, incluindo a convivência com agentes penitenciários rudes e condições desconfortáveis.

Segundo o NYpost, os distúrbios em que Blackwell foi presa não estão relacionados aos protestos anteriores na Filadélfia, que ocorreram após um juiz rejeitar acusações relacionadas a um tiroteio policial.

O comissário interino da polícia da Filadélfia, John Stanford, alega que os distúrbios foram coordenados por "oportunistas criminosos" em uma parte diferente da cidade.

As autoridades prenderam quase 50 adultos e três jovens por saques generalizados, que resultaram no fechamento temporário de lojas populares, como a Apple Store e a Lululemon, para reparos. Muitos dos saqueadores enfrentam acusações de motim e roubo.

Dayjia Blackwell, apesar de sua situação atual, está buscando apoio de seus seguidores enquanto lida com as consequências de sua prisão e tenta provar sua inocência em relação às acusações contra ela.