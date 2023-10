Pirataria assola a baía de São Francisco com residentes em pânico: “níveis inaceitáveis"

A Baía de São Francisco enfrenta uma onda de pirataria que tem deixado os moradores de casas flutuantes e iates em pânico. Os saqueadores estão pilhando e roubando de suas embarcações, chegando até mesmo a roubar barcos inteiros. A situação atingiu níveis alarmantes, com relatos de crimes crescentes em uma cidade já abalada por problemas de segurança, de acordo com o New York Post.

O ex-mestre de porto Brock de Lappe expressou sua preocupação durante uma reunião de fiscalização da Comissão de Conservação e Desenvolvimento da Baía de São Francisco, afirmando: "A costa aberta do Estuário de (Oakland-Alameda) está repleta de destroços afundados e embarcações abandonadas, e o crime atingiu níveis verdadeiramente intoleráveis. Múltiplas embarcações foram roubadas e saqueadas. As vítimas tiveram que confrontar pessoalmente os criminosos para recuperar suas propriedades, sem o apoio da polícia. Isso é apropriado para um idoso de 79 anos?".

Uma residente que preferiu não revelar seu nome por medo de retaliação descreveu um incidente em que ela teve que resgatar um homem aterrorizado em seu caiaque depois que piratas cortaram sua linha durante um confronto. Ela afirmou: "Se houvesse vento naquele momento, eu não teria conseguido resgatá-lo, já que não tinha motor nem habilidade para navegar com o barco".

A preocupante tendência de pirataria também afetou o Alameda Community Sailing Center, onde quatro de seus barcos de segurança, avaliados entre US$25 mil e US$35 mil cada, foram roubados ou destruídos.

O proprietário, Kame Richards, declarou: "Não podemos manter nosso programa sem esses barcos". Ele também criticou a resposta da polícia local, que levou 35 horas para fornecer um relatório policial.

A polícia minimizou os episódios de pirataria, afirmando que menos de 1% dos incidentes na cidade de Alameda estão relacionados a marinas. No entanto, alguns moradores acreditam que o aumento da criminalidade no Estuário de Oakland está relacionado a moradores de rua da cidade, onde a população de sem-teto aumentou 22% desde o início da pandemia.

Enquanto a polícia local e os moradores tentam lidar com essa crise, a Guarda Costeira foi convocada para ajudar a proteger a área. A segurança tornou-se uma preocupação premente, com alguns moradores admitindo que estão se defendendo com armas de fogo. A cidade de São Francisco também enfrenta um aumento na criminalidade, com roubos registrando um aumento de 31% no último mês.

Embora os números mostrem uma diminuição nos furtos, a situação na baía de São Francisco continua tensa e exige uma resposta eficaz das autoridades para garantir a segurança dos moradores e visitantes dessa icônica região costeira.