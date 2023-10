Oktoberfest: Iniciativas contra assédio buscam mudar a tradição

A Oktoberfest, o icônico festival da cerveja de Munique, na Baviera, é conhecida por atrair multidões de foliões que celebram a cultura alemã com trajes tradicionais, música e, claro, muita cerveja. No entanto, esse ambiente de festividades também pode ser palco de assédio sexual e abuso, uma questão cada vez mais preocupante.

Desafios na Oktoberfest

No passado, muitos casos de assédio eram ignorados ou silenciados devido à vergonha. No entanto, com o surgimento do movimento #MeToo, a tolerância para essas situações diminuiu consideravelmente.

Os incidentes de assédio sexual na Oktoberfest incluem apalpação, beijos forçados e o chamado "upskirting", que é a captura de imagens ou vídeos por baixo da roupa das mulheres sem consentimento.

Oktoberfest segura

Segundo a DW.com, a campanha "Oktoberfest Segura" ("SichereWiesn"), apoiada pelo Departamento de Saúde da cidade de Munique, busca fornecer auxílio às visitantes do sexo feminino em casos de assédio.

Durante a primeira semana do festival deste ano, a campanha já prestou assistência a 143 mulheres e meninas que se sentiram inseguras, incluindo casos suspeitos de golpe "boa noite, Cinderela" (a inserção de drogas na bebida de alguém sem consentimento).

O "Espaço Seguro" da Oktoberfest oferece ajuda, orientação, apoio e serviços como carregamento de celulares, denúncias à polícia e vouchers de táxi para voltar para casa.

No ano passado, o local atendeu um total de 450 mulheres durante os 17 dias da Oktoberfest.

Desafios na conscientização

A atmosfera da Oktoberfest é frequentemente descrita como sexualizada, e o consumo excessivo de álcool pode contribuir para situações de assédio. Embora a responsabilidade recaia sempre sobre o agressor, é importante que as mulheres tomem medidas preventivas, como manter um grupo de amigos, prestar atenção à bebida e evitar interações com pessoas embriagadas e desordeiras.

Responsabilidade compartilhada

Outra iniciativa importante é a campanha "WiesnGentleman", que visa promover comportamento respeitoso, consumo responsável de álcool e um ambiente mais seguro, especialmente para as mulheres.

A campanha reconhece e incentiva a conduta respeitosa através do Prêmio WiesnCourage, que premia pessoas que ajudaram a criar um ambiente mais seguro na festa.