Novo estudo alerta para afundamento rápido em Nova York

À medida que a cidade de Nova York afunda sob a massa de seu próprio peso, alguns pontos críticos estão afundando mais rápido do que outros, incluindo o Aeroporto LaGuardia, o Arthur Ashe Stadium e Coney Island, de acordo com um novo relatório da Nasa.

Pesquisadores do Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa e da Universidade Rutgers identificaram vários locais-chave dentro dos cinco distritos que estão afundando mais rápido do que a média de 1,6 milímetro por ano experimentada pelo resto da cidade.

As pistas de LaGuardia e o Arthur Ashe Stadium – sede do US Open – tiveram o naufrágio mais rápido de 2016 a 2023, caindo para 3,7 e 4,6 milímetros por ano, respectivamente, publicaram pesquisadores na Science Advances.

Os cientistas alertaram que, embora o afundamento da cidade possa parecer lento, a adição do aumento do nível do mar pode ser desastrosa durante tempestades poderosas, como Sandy.

"Proteger as populações e os ativos costeiros das inundações costeiras é um desafio contínuo para a cidade de Nova York", escreveram os pesquisadores. "O efeito combinado de variações naturais do nível do mar e tempestades destrutivas está sendo cada vez mais exacerbado pelo aumento contínuo do nível do mar."

Junto com LaGuardia e Arthur Ashe, o estudo descobriu que a Interestadual 78, que passa pelo túnel Holland - que liga Manhattan a Nova Jersey - também estava afundando a quase o dobro do ritmo do resto da cidade.

O mesmo aconteceu com a Highway 440, que liga Staten Island ao Garden State.

Outras áreas que afundam mais rápido incluem Coney Island, a metade sul de Governors Island, Midland e South Beach, em Staten Island, e Arverne by the Sea, um bairro costeiro no sul de Queens.

A equipe de pesquisa também observou que as duas áreas que afundaram mais rápido, LaGuardia e Arthur Ashe, foram construídas em antigas áreas de aterro, o que poderia explicar sua rápida descida.

Brett Buzzang, o principal autor do relatório, disse que espera que os dados possam ser usados para ajudar as autoridades da cidade a desenvolver um plano para combater futuras inundações caso outra tempestade poderosa como a Sandy atinja.

"Há mais danos que podem ser causados com níveis mais altos do mar e terras mais baixas juntos", disse Buzzanga ao Washington Post. "É uma espécie de acréscimo ao estado de fundo em que essas tempestades atuam. Há mais água para espalhar."

O estudo se baseia em um relatório do Serviço Geológico dos Estados Unidos no início deste ano que descobriu que a Big Apple – cujos mais de 1 milhão de edifícios pesam quase 1,7 trilhão de libras – estava lentamente cedendo sobre seu próprio peso.