Nova York lança programa de "aborto sob demanda" por telefone e consulta virtual

Nova York está introduzindo um programa pioneiro nos Estados Unidos que permitirá que provedores de saúde prescrevam e entregue1m pílulas para aborto médico "sob demanda" após consultas virtuais e por telefone.

O prefeito Eric Adams anunciou essa iniciativa, que é uma resposta à controversa decisão da Suprema Corte dos EUA no ano passado, que revogou o direito federal ao aborto, desfazendo o precedente de 50 anos do caso Roe v. Wade, embora Nova York ainda tenha uma das leis de direitos ao aborto mais fortes do país.

Eric Adams declarou: "Aqui em Nova York, não permitiremos que a extrema direita continue sua cruzada para retirar das mulheres seus direitos reprodutivos. O acesso ao cuidado do aborto agora estará disponível por meio de consultas de telessaúde nos locais da NYC Health + Hospitals, no conforto de sua própria casa."

O programa "Virtual Express Care", operado pelo sistema de saúde público da cidade, NYC Health + Hospitals, oferecerá médicos e conselheiros para consultas de vídeo e telessaúde relacionadas à gravidez e ao cuidado do aborto sete dias por semana, das 9h às 21h. Mulheres com até 10 semanas de gestação são elegíveis para participar.

Um serviço inovador nos EUA

O ExpressCare é um serviço que permite que os pacientes recebam cuidados virtuais de um provedor do NYC Health + Hospitals usando um smartphone, tablet ou computador. Segundo informações da prefeitura, "se clinicamente apropriado e prescrito, os pacientes poderão receber um kit de aborto medicamentoso em seu endereço na cidade de Nova York em poucos dias."

O NYC Health + Hospitals atende pacientes independentemente de sua capacidade de pagamento. No entanto, as consultas de telessaúde por vídeo e o cuidado do aborto serão cobertos como qualquer outro serviço, o que significa que pacientes com seguro de saúde podem precisar fazer um co-pagamento.

Acessibilidade e saúde pública

Para pacientes que não podem pagar pelo serviço ou não têm seguro, o Virtual ExpressCare fornecerá cuidados e conectará os pacientes a conselheiros financeiros treinados que podem ajudá-los a se inscrever em cobertura de seguro de saúde ou assistência financeira por meio do NYC Care, Medicaid e Medicare, com taxas por consulta tão baixas quanto zero, dependendo da renda e tamanho da família dos pacientes.

Eric Adams enfatizou que este serviço de aborto expande os cuidados de saúde reprodutiva após a decisão da Suprema Corte e que a cidade já havia lançado o "Abortion Access Hub", que encaminha confidencialmente os chamadores para cuidados de aborto, e implementou o aborto medicamentoso sem custos nas clínicas de saúde sexual da cidade.

O medicamento Mifepristona é usado em conjunto com outra pílula, Misoprostol, para interromper uma gravidez nas primeiras 11 semanas de gestação, levantou The New York Post.