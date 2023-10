Mulher vira caçadora de cobras aos 80 anos por ‘acidente’

De acordo com o site Nine, uma mulher de 80 anos está pegando cobras para pessoas na Austrália após de conviver com os répteis por 12 anos.

Lorna King foi resgatadora de vida selvagem por 30 anos e se tornou uma caçadora de cobras autodidata por acidente quando alguém ligou para ela pedindo ajuda e ela quis ajudar.

Ela se familiarizou com cobras quando se mudou para uma casa em Townsville, em Queensland.

“Sempre tivemos cobras em casa, pequenas pítons e outras coisas subindo nas vigas”, disse King à estação de rádio 3AW de Melbourne.

“Nossa casa era alta e eu estava colocando roupa no varal embaixo da casa e sempre havia olhos olhando para mim.

“Eu me acostumei com eles porque sabia que não eram perigosos.

“O fato de não ter medo de tocá-los é o que me permite pegá-los.”

Essa experiência foi útil quando ela resgatou recentemente uma cobra preta da casa de um homem idoso, atrás de um armário ao longo da parede.

“Eu garanto a você, tinha cerca de 2,5 metros de comprimento, era enorme”, disse a apanhadora.

King pegou cobras de Omeo a Sale em Victoria, mas este continua sendo seu trabalho mais memorável.

“O pobre velho deixou a porta aberta para seus cachorros entrarem”, disse King.

“Enquanto ele caminhava pelo corredor, viu uma enorme cobra entrando em casa.

“O pobre querido, ele não pôde voltar para casa por três dias depois da cobra.”

Apesar de seus encontros constantes com cobras, ela nunca foi atacada por uma.

“Muitas pessoas me perguntam isso e olham para mim como se eu estivesse mentindo”, disse ela aos apresentadores de rádio.

“Eu ficaria com muito medo de fazer isso de novo se tivesse sido mordida.”

Ao contrário de muitos outros caçadores de cobras, King não documenta suas chamadas nas redes sociais.

“Quando consigo alguém para fazer uma filmagem para mim ou tirar uma foto, é maravilhoso”, disse ela.