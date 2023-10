Mulher morre em voo da Qatar Airways e passageiros questionam resposta da equipe

Francesca e Enrico estavam no meio de um voo de 14 horas da Qatar Airways na sexta-feira (29/9) quando uma mulher sentada atrás deles começou a fazer um "barulho estranho". Eles alertaram a tripulação, que foi verificar a mulher. No entanto, o incidente ocorreu no meio da noite, e muitos outros passageiros estavam dormindo na cabine.

Francesca relatou: "Ela parecia estar dormindo, mas estava fazendo um barulho muito alto. Chamaram mais funcionários que trouxeram uma máscara de oxigênio. Mas então eles simplesmente saíram. Dava para ver que ela não estava respirando".

A Qatar Airways informou em comunicado que a mulher de 60 anos, de Campbelltown, ao sul de Sydney (Austrália), não pôde ser reanimada. No entanto, Francesca acredita que mais poderia ter sido feito para salvá-la.

Segundo o casal, 20 minutos após o primeiro membro da equipe verificar a mulher, ela foi movida de seu assento com a ajuda de outro passageiro. Os funcionários a transferiram para outra parte do avião, realizaram manobras de ressuscitação cardiopulmonar (CPR) e usaram um desfibrilador.

Francesca questionou por que essas medidas não foram tomadas meia hora antes e por que a mulher foi deixada em seu assento inicial.

Em busca de socorro

Um anúncio foi feito para saber se havia um médico ou enfermeiro a bordo. Francesca e Enrico foram realocados para outros assentos, e a equipe moveu a mulher de volta para sua fileira original, cobrindo-a com um cobertor.

Após o pouso, a aeronave foi cercada por um paramédico, policiais e agentes de biossegurança. Os passageiros não foram questionados sobre o incidente.

Francesca decidiu compartilhar a história, inclusive com The New York Post, porque acredita que a família da mulher deve saber o que aconteceu.

A Qatar Airways não forneceu mais detalhes sobre o incidente, mas declarou: "Lamentavelmente, a senhora não pôde ser reanimada. Nossos pensamentos estão com a família neste momento difícil."