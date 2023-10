Mulher é acusada de imprudência por namorado ao preparar a mesma comida durante a semana

Uma mulher usou o Reddit, a fim de desabafar sobre o comportamento de seu namorado em relação aos preparos de suas refeições. De acordo com ela, por meio do usuário u/Substantial-Rule6222, seu parceiro a acusou de ser imprudente por cozinhar os mesmos pratos na semana inteira.

“Moro com meu namorado e preparo as refeições. Tem sido maravilhoso. Aprendi que estou bem comendo a mesma coisa em uma semana e isso realmente me economiza dinheiro. Esta semana estou almoçando saladas e ontem fiz muito frango picante que vou usar para fazer quesadillas e quem sabe nachos”, iniciou o texto na plataforma.

“O problema é que meu namorado odeia, ele fica cansado de comer depois de um ou dois dias. Ele chega em casa do trabalho muito tarde também, então cozinhar não é bom para isso. Contei a ele o plano da quesadilla e discutimos”, continuou.

Se você está gostando deste texto, é provável que também se interesse por: “Homem desabafa após esposa exigir que ele acorde cedo para ajudá-la a se preparar antes do trabalho”

Reação na rede social

Ao finalizar seu texto na plataforma, a mulher revelou que seu namorado a acusou de ser imprudente por fazer a mesma refeição todos os dias. No entanto, ela recebeu apoio da web, que teceu críticas a seu parceiro.

“Ele pode fazer sua própria comida se não gostar do que você fez. É assim que funciona”, escreveu um usuário da rede social.

“É engraçado que seu namorado tenha transformado sua refeição em um problema para ele. Como se a suposição automática fosse você sendo obrigado a planejar e cozinhar a comida do seu namorado para atender ao gosto dele. Se ele não gostar do que você come, pode preparar a refeição ou cozinhar algo para si mesmo. Não mude sua dieta ou hábitos porque seu namorado não quer ser responsável pelas próprias refeições”, observou mais um internauta.

“Se ele quiser comer a comida que você prepara, ele come a comida que você escolhe preparar. Caso contrário, é um menino crescido e tenho certeza de que pode montar algo para si mesmo”, escreveram.

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.