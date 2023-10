Mulher acusada de assassinato durante acampamento alega falta de memória

Uma tragédia chocante ocorreu durante uma viagem de camping na Austrália, onde Ilknur Caliskan foi acusada de assassinar seu marido, Serdar, de 25 anos de casamento, sem conseguir se lembrar do incidente. O caso surpreendeu amigos e familiares que estavam presentes no local, disse o New York Post.

O alegado incidente aconteceu no sábado (30/9) à noite, enquanto o casal desfrutava de um acampamento com amigos no Monte Desapontamento, na Austrália. Três casais testemunharam o ocorrido enquanto estavam reunidos ao redor de uma fogueira.

Os filhos adultos do casal afirmaram que seus pais estavam "muito felizes" e que haviam retornado de uma viagem ao exterior para a Turquia apenas duas semanas antes. Segundo o Herald Sun, o advogado de Ilknur, Marcus Denning, declarou que ela não estava em condições de compreender o que aconteceu naquela noite.

"Não se lembra de nada relacionado à violência", disse Denning. "O que aconteceu se deu no contexto de pessoas sentadas ao redor de uma fogueira."

Serdar e Ilknur Caliskan moravam em Craigieburn, Melbourne, com seu filho e filha adultos. Denning afirmou que se trata de um caso incomum, sem evidências de intenção de homicídio, motivo ou histórico de violência anterior.

"É apenas um evento horrível. Sua família próxima afirmou que a amam, apoiam ela e farão o possível para que ela receba o tratamento necessário", acrescentou Denning.

Ilknur, de 46 anos, compareceu ao Tribunal de Magistrados de Shepparton na segunda-feira (2/10), onde foi detida e agendada para uma avaliação psiquiátrica forense no final do mês. "Esperamos que isso esclareça para o público, a família e os tribunais o estado de saúde mental dela", concluiu Denning.

Os serviços de emergência foram chamados para uma área remota próxima a Clonbinane, ao norte de Melbourne, às 23h30 de sábado, onde encontraram Serdar, de 50 anos, com ferimentos de faca. Infelizmente, ele faleceu no local, deixando todos perplexos com essa trágica reviravolta nos eventos do acampamento.