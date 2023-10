Motorista ataca van com taco de críquete em ataque de fúria na estrada

Um incidente de raiva no trânsito chocou moradores de Southall, oeste de Londres (Inglaterra), quando um motorista enfurecido foi registrado atacando uma van com um taco de críquete.

As imagens impressionantes capturadas por uma dashcam mostram o homem furioso saindo de seu carro, pegando o taco de críquete e correndo em direção à van, atingindo-a enquanto o motorista tenta fugir apressadamente, diz o Daily Star.

Who doesn't love a game of cricket pic.twitter.com/rsD1Y9NDri — UB1UB2 West London (Southall) (@UB1UB2) September 29, 2023

O vídeo, que circula nas redes sociais, revela a intensidade do confronto, mas a origem da discussão ainda não foi esclarecida. O incidente, que ocorreu em 29 de setembro, gerou diversas reações online, com alguns usuários expressando choque com a violência do ataque e outros questionando o comportamento dos envolvidos.

Raiva se repete

Este episódio acontece em meio a uma série de casos de raiva no trânsito que são surgidos nas redes sociais. Recentemente, um ciclista apresentou uma filmagem de um motorista imprudente que o ultrapassou de forma perigosa, resultando em um incidente que o ciclista particularmente digno de uma "carta de advertência por direção imprudente" da Polícia de Warwickshire.

As autoridades ainda não se pronunciaram sobre o ataque com o taco de críquete, mas casos como esses ressaltam a importância da calma e do respeito mútuo nas estradas, trazendo a segurança de todos os usuários.