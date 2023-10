Mensagem desrespeitosa em app de namoro revela desafios para mulheres online

Uma mensagem não solicitada em um aplicativo de namoro acabou revelando um problema maior enfrentado por mulheres online. A australiana Zoe Kowald recebeu um comentário indesejado de um homem em seu perfil do aplicativo de namoro Hinge. O homem criticou uma de suas fotos, alegando que imagens como essa afastaram homens respeitosos e só atraem pessoas específicas em encontros casuais, diz o New York Post.

?Conselhos? não solicitados

Kowald, de 31 anos, ficou perplexo com o comentário. A foto em questão mostrava-a totalmente vestida, mas o homem achou necessário oferecer conselhos não solicitados. Ela compartilhou a experiência em um grupo de mulheres no Facebook, querendo opiniões. Algumas mulheres apareceram concordando com o homem e outras apoiando Kowald.

Captura-de-tela-2023-10-03-142419

O incidente destaca os desafios que as mulheres enfrentam em plataformas de namoro online. Comentários invasivos e julgamentos não solicitados são lamentavelmente comuns. A ocorrência dividida das mulheres à situação evidencia a complexidade dessas questões, com alguns apoiando Kowald e outras concordando com o homem desconhecido.

Apesar do impacto emocional do comentário, Kowald optou por manter uma foto em seu perfil. No entanto, ela admitiu que os comentários fizeram questionar a sua confiança. Este episódio destaca a necessidade de conscientização contínua sobre o respeito online e a importância de criar ambientes seguros e respeitosos em aplicativos de namoro.