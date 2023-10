Mãe decapita o filho para ele "ficar com ela para sempre"

Uma confissão aterrorizante veio à tona no caso de Hanaa Mohamed Hassan, uma mãe de 29 anos que chocou o mundo ao decapitar e comer a cabeça de seu filho de 5 anos, Youssef. O crime bárbaro ocorreu em um contexto de disputa pela custódia do garoto, levando Hassan a cometer esse ato hediondo, diz o Daily Star.

No tribunal criminal de Zagazig (Egito), os juízes determinaram que Hassan não estava em condições mentais adequadas para enfrentar as acusações e a declararam criminalmente insana. A decisão foi proferida em 30 de setembro, levando Hassan a ser internado em uma unidade psiquiátrica.

Detalhes

Os detalhes arrepiantes do crime revelam que Hassan confessou ter matado seu filho enquanto estava em estado de insanidade. Ela cortou a cabeça do menino com um facão e, posteriormente, ferveu partes em um ensopado. O motivo chocante alegado foi o desejo de ter seu filho "com ela para sempre".

O crime aconteceu enquanto Hassan e seu ex-marido travavam uma batalha pela custódia de Youssef. As autoridades acreditam que foi um ato brutal, uma tentativa de evitar essa disputa. Os relatórios iniciais sugeriram que suas ações foram premeditadas, mas as avaliações apresentadas revelaram que Hassan estava "delirando" no momento do assassinato.

De acordo com os relatórios psicológicos, a mulher acreditava que seus pais estavam usando feitiçaria contra ela, o que a levou a cometer esse ato selvagem. Além disso, ela sofria de problemas de visão e julgamento. Atualmente, Hassan está no Hospital de Saúde Mental e Neurológica Abbasia, no Cairo.