"Mãe de aluguel" oferece apoio a estudantes universitários por U$10 mil

Ela fornece apoio completo, como compras de supermercado de emergência, culinária e lavanderia, a estudantes longe de casa, seja para estudar em escolas internas, pré-internas ou faculdades. Kumin é a fundadora do "Concierge Service for Students" (CSS) e lançou esse serviço em 1993, visando ajudar estudantes nos Estados Unidos e internacionais no nordeste do país.

O serviço CSS tem um preço de US$10 mil por ano acadêmico, e os pais podem contar com seus filhos recebendo entregas regulares de alimentos, assistência acadêmica, marcação de consultas de beleza e spa, ajuda para fazer reservas em restaurantes, auxílio na busca por apartamentos, montagem de móveis, planejamento de festas, encaminhamento médico, armazenamento de verão, além de apoio bancário e pagamento de contas, entre outros.

A equipe da CSS, composta por quatro "mães", está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, para atender os estudantes quando os pais estão a Estados ou até mesmo oceanos de distância. Eles também fornecem assistência local para serviços básicos, como compras de supermercado e lavanderia.

O foco do serviço é oferecer apoio prático e emocional, sem substituir as mães dos jovens adultos. A ideia é ser uma extensão do amor materno.

Cozinheira-Andrea-Piacquadio-Pexels

Demanada

O serviço CSS não é o único desse tipo, pois outras empresas oferecem assistência semelhante em diferentes contextos. O objetivo é fornecer paz de espírito tanto para os estudantes quanto para suas famílias.

Para os céticos que acreditam que esse tipo de serviço pode atrapalhar a independência dos jovens, Kumin esclarece que o objetivo não é limitar os estudantes, mas sim ser amigos de longa data que oferecem tranquilidade às famílias.

O CSS já atendeu 30 estudantes por ano e mantém contato com muitos deles após a transição para a vida adulta, de acordo com The New York Post. O serviço é uma rede de apoio para jovens que estudam longe de casa, proporcionando assistência prática e emocional quando mais precisam.

Como mostra essa história, a ideia de "mãe de aluguel" não é apenas um negócio, mas uma fonte de apoio e conforto para muitos estudantes universitários e suas famílias.