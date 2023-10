Investigação revela comunidade de zoosadistas onde zoólogo britânico se associou a abusadores de animais

Um homem admitiu ter estuprado e abusado de um cão, enquanto sua esposa foi acusada de tortura animal. Enquanto isso, foi revelado o envolvimento de Jaden Young Korse, que ajudou o britânico-australiano Britton a criar um vídeo perturbador, de acordo com DailyMail.

Lucas Russell VanWoert, 25 anos, e sua esposa Heather Marie VanWoert, 32, foram presos em setembro de 2022 em sua casa em Ohio, EUA, como parte de uma investigação internacional relacionada a Britton. O "especialista em crocodilos" criou e compartilhou conteúdo envolvendo o estupro e a mutilação de animais na Austrália.

Britton foi preso em Darwin um mês após as autoridades dos EUA e da Austrália começarem a investigar um vídeo intitulado "1Bitch9Pups", que começou a circular online seis meses antes, em março de 2022. Ele foi acusado de quase 60 crimes e se declarou culpado em 25 de setembro no Tribunal Supremo de Darwin, aguardando agora a sentença.

Conexões foram estabelecidas entre Britton e outras pessoas que ele se acredita ter se associado por meio de plataformas online que atendem àqueles que têm fetiche pelo estupro e abuso de animais. Acredita-se que desde novembro de 2020, Mr. VanWoert e Britton trocaram 705 fotos e vídeos de abuso.

Mr. VanWoert compartilhou imagens de estupro e tortura de pelo menos quatro cães, que então compartilhou com Britton. Documentos apresentados no Tribunal Distrital dos EUA relatam que os VanWoerts não participaram da produção do vídeo perturbador "1Bitch9Pups".

Uma tatuagem em forma de sol no braço de Mr. VanWoert foi usada para identificá-lo nas imagens. Uma busca foi realizada em sua casa, embora ele não tenha sido preso. Após a busca, ele admitiu prontamente envolvimento em atos sexuais, espancamento e estrangulamento de um cão em Michigan, jogando seu corpo em uma lata de lixo. A partir daí, ele foi acusado de criar vídeos que mostram animais sendo empalados e pisoteados em nome da gratificação sexual.

Ele não foi libertado sob fiança e pode enfrentar até 12 anos de prisão. Sua esposa Heather foi presa em novembro de 2022 e enfrenta 12 acusações relacionadas à tortura de animais.

Em outro lugar, Young Korse foi desmascarado como membro da comunidade que ajudou Britton, que usava o nome "Monster", na produção de seus vídeos chocantes. A identidade do jovem de 24 anos do Kentucky foi revelada por detetives da internet em abril.

O Daily Mail Australia recentemente identificou Korse, que morreu em 2021 de overdose de fentanil, como o homem que ajudou Britton nos vídeos. Britton admitiu 37 acusações de crueldade animal, 10 acusações de estupro ou tentativa de estupro de um cão e quatro acusações de posse ou transmissão de material de abuso infantil no Tribunal Supremo de Darwin na segunda-feira (2/10).