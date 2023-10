Imagem impactante flagra força brutal de onça com olhar mortal ao capturar jacaré gigante no Pantanal

Uma nova imagem impactante flagrou a força brutal de uma onça ao capturar um jacaré gigante no Pantanal.

O registro foi compartilhado no Instagram pela página especializada @pantanaloficial.

“recompensa depois de algum tempo lutando com o jacaré. Almoço garantido!Onça vs jacaré 🐆vs 🐊#jaguarphoto #jaguarexpeditions #jaguars #jaguar #jaguartour #onca #oncapintada #pantheraonca”, comentou.

No registro, é possível ver a força do animal ao capturar a presa gigante, com um olhar portal.

A postagem se tornou viral e gerou inúmeras reações dos usuários. Confira registro impressionante:

Sequência flagra momento onça faminta captura jacaré gigante em batalha mortal no Pantanal

Em outro momento impressionante, um novo registro flagrou o momento em que uma onça captura um jacaré com um ataque mortal.

O momento também foi compartilhado no Instagram pelo fotográfo especializado @arrudabranco.

No registro em questão é uma impressionante captura da natureza em sua forma mais selvagem e implacável.

Nele, somos testemunhas de um cenário dramático no coração do Pantanal, onde um jacaré acanba sendo capturado por uma onça faminta.

A captura também foi captado no Pantanal brwasileiro também acabou viralizando nas redes sociais. Confira: