Igreja utiliza ChatGPT para culto de domingo "significativo"

O Pastor Jay Cooper, da Violet Crown City Church, utilizou um modelo de aprendizado de linguagem, o ChatGPT, para criar sermões, orações e até uma música para um culto de domingo.

O motivo inicial para oferecer esse serviço "não convencional" era informar a congregação sobre a IA e compreender seu potencial e limitações, de acordo com o Pastor Cooper. Ele acredita que a igreja deve estar ciente dos problemas mais urgentes do mundo e também deve se envolver ativamente com eles, e a IA é definitivamente um desses problemas.

IA-Tara-Winstead-Pexels

Contradições da tecnologia

No entanto, embora o texto gerado pela IA tenha sido percebido por muitos como "superficial e genérico", o resultado foi uma conversa significativa entre os membros da igreja, de acordo com The New York Post.

A discussão se concentrou em como os seguidores de Jesus devem buscar o sagrado em cada pessoa, lugar e situação em suas vidas, desafiando as suposições sobre o que Deus pode tornar sagrado e inspirador.

O Pastor Cooper planeja manter sua experiência com a IA como parte de um culto como uma ocorrência única, pelo menos por enquanto. Ele sentiu que faltava o componente mais importante, que é o coração e o espírito humano de alegria e autenticidade.

Embora líderes religiosos de várias fés tenham começado a experimentar com o ChatGPT como ferramenta de escrita, fica claro que a IA ainda não pode substituir a profundidade espiritual e a conexão humana que muitos encontram na religião.

No entanto, o uso da IA nesse contexto demonstra a crescente influência da tecnologia em várias áreas da sociedade, incluindo a religião.