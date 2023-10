Homem morre após colisão de baleia com seu barco

Por volta das 6 horas da manhã, a polícia aquática de New South Wales (NSW) respondeu a relatos de um barco "fazendo voltas sem ninguém a bordo" e duas pessoas na água.

A polícia de NSW disse que um dos homens, de 61 anos, estava inconsciente ao chegar ao local. Após ser retirado da água, as tentativas de reanimá-lo não foram bem-sucedidas, e ele foi declarado morto, segundo o The Guardian.

Com a ajuda de testemunhas, o segundo homem e o capitão do barco, de 53 anos, foram transferidos para uma rampa próxima, onde foram atendidos por paramédicos, de acordo com o veículo. Quando sua condição estava estável, ele foi transportado para o hospital. O barco foi recuperado e passará por testes forenses, segundo a CNN.

De acordo com o The Guardian, a polícia foi informada de que o barco dos homens provavelmente foi atingido ou de alguma forma impactado por uma baleia saltando, inclinando assim a embarcação e fazendo com que os homens caíssem na água.

Uma colisão inesperada

Siobhan Munro, superintendente interina da polícia aquática de NSW, obteve informações em primeira mão sobre a colisão a partir de uma entrevista inicial com o capitão, que estava em choque, de acordo com o veículo.

"As primeiras informações são de que uma baleia pode ter saltado perto do barco ou sobre o barco", disse ela aos repórteres. Segundo ela, os dois homens poderiam ter ficado na água por até 45 minutos. "O capitão permaneceu o mais próximo possível do falecido e estava fazendo o possível para mantê-lo à tona até a chegada da polícia", disse Munro.

Ainda não está claro qual espécie de baleia esteve envolvida na colisão, mas Munro disse que atualmente há mais baleias do que o normal nas águas australianas, de acordo com o The Guardian. "Agora há muitas baleias por aí", disse ela aos repórteres após o incidente. "Não é inédito essas histórias de baleias saltando ao lado de barcos".

Jihad Dib, o ministro de serviços de emergência de NSW, chamou a colisão de um "acidente absoluto", e a ministra de Polícia de NSW, Yasmin Catley, a denominou de "acidente terrivelmente trágico", informou o The Guardian.

Incerteza quanto à real ocorrência

"É muito cedo e há muito poucos detalhes neste momento", disse Catley em uma coletiva de imprensa. "Entendemos que uma pessoa está morta, e nossas mais profundas condolências vão para a família da pessoa falecida."

De acordo com a CNN, o incidente ocorreu no primeiro dia da Semana Nacional de Navegação Segura na Austrália, e um dos principais focos da iniciativa são os coletes salva-vidas. Não está claro se os dois homens estavam usando equipamento de flutuação, informou o veículo.

"É um lembrete contundente sobre a temporada de navegação e o quão perigosa ela pode ser em nossas vias navegáveis", disse Munro sobre o incidente, de acordo com a CNN.

A superintendente interina também assegurou aos repórteres que as autoridades "estarão nas vias navegáveis, incluindo rios e barragens, realizando verificações de conformidade, testes de drogas e álcool e todas as coisas que fazemos para garantir que a comunidade esteja segura".