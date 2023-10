Família Fugate: uma história de pele azul através das gerações

Desde o século XIX, a família Fugate, residente na isolada comunidade de Troublesome Creek, Kentucky (EUA), enfrenta um distúrbio sanguíneo extremamente raro que causa uma coloração azulada na pele. Essa condição única foi perpetuada ao longo das gerações devido aos casamentos consanguíneos dentro da família.

A saga da família começou com Martin Fugate, um imigrante francês que chegou aos Estados Unidos por volta de 1820. Martin, que se acreditava ter nascido com a pele azul, foi abandonado em um orfanato quando bebê, devido ao espanto causado por sua coloração de pele.

Embora a medicina da época não pudesse identificar a condição, foi apenas na década de 1960 que um hematologista diagnosticou a metemoglobinemia, uma condição rara que resulta em sangue com alto teor de metemoglobina, tornando-o azulado e visível através da pele.

O destino da família Fugate ficou selado quando Martin casou-se com Elizabeth Smith, portadora do gene recessivo para a mesma condição. O casal teve sete filhos, quatro dos quais apresentaram a pele azulada.

Troublesome Creek era uma comunidade pequena, com poucas famílias e sem acesso a estradas. Isso levou a décadas de casamentos consanguíneos e, consequentemente, à propagação do gene da metemoglobinemia.

Um dos filhos de Martin e Elizabeth, Zacharia, casou-se com sua tia, enquanto outro filho casou-se com uma prima próxima. Luna Fugate, descrita como "azul por toda parte" com lábios escuros, casou-se com John Stacy no final do século XIX e tiveram 13 filhos saudáveis, apesar da aparência azul.

O mistério da pele azul dos Fugates foi desvendado nos anos 60 pelo hematologista Madison Cawein, que diagnosticou a metemoglobinemia. Ele tentou tratamentos para melhorar a aparência dos afetados, mas a condição persistiu.

Segundo a ABC News, em 1975, a condição ganhou notoriedade com o nascimento de Benjamin Stacy, cuja aparência o ligou aos Fugates de Troublesome Creek. Até hoje, membros da família ainda sofrem com a metemoglobinemia, incluindo Gary, de 69 anos, descendente direto de Martin, cuja pele assume uma tonalidade azulada sob certas condições.