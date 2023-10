Ex-jogador da NFL morre em acidente de avião

Russ Francis, ex-tight end da NFL e um dos astros do esporte, perdeu a vida em um trágico acidente de avião no aeroporto de Lake Placid, Nova York (EUA), no último domingo (1/10), aos 70 anos, conforme relatado por diversas fontes. O acidente também vitimou o vice-presidente sênior da Associação de Proprietários e Pilotos de Aeronaves (AOPA), Richard McSpadden.

De acordo com informações do Adirondack Daily Enterprise e um comunicado da AOPA, o acidente ocorreu pouco depois da decolagem, por volta das 4h, quando a aeronave enfrentou problemas técnicos. Francis, que havia se tornado coproprietário da Lake Placid Airways em julho, e McSpadden tentaram retornar ao aeroporto, mas não conseguiram chegar à pista de pouso.

Nascido em Kailua, Havaí, Russ Francis teve uma trajetória marcante no mundo do esporte. Ele frequentou a faculdade no Oregon antes de ser selecionado na primeira rodada do Draft de 1975 pelos Patriots.

Sua jornada para a NFL não foi direta, pois ele optou por não jogar futebol em sua última temporada universitária, dedicando-se a aulas de voo em tempo integral para obter sua licença de piloto em apenas algumas semanas.

Apesar dos obstáculos, Francis teve uma carreira de sucesso na NFL, acumulando 393 recepções para 5.262 jardas e 40 touchdowns durante suas passagens pelos Patriots e posteriormente pelos 49ers. Sua conquista mais notável foi a vitória no Super Bowl XIX ao lado do lendário quarterback Joe Montana em janeiro de 1985, segundo o New York Post.

Além de sua carreira no futebol americano, Russ Francis também se aventurou como lutador profissional e radialista em diferentes momentos de sua vida. No entanto, seu amor por voar o levou a se tornar coproprietário da Lake Placid Airways no início deste ano, demonstrando seu compromisso em manter o serviço local de voos fretados e panorâmicos.