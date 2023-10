Estudo revela preferências sexuais em destinos de viagem: o que mais excita pelo mundo

Um novo estudo conduzido pelo aplicativo de namoro Pure analisou as preferências de meio milhão de pessoas em todo o mundo, revelando insights fascinantes sobre o que mais atrai as pessoas em diferentes destinos de viagem.

Com a chegada do outono no Hemisfério Norte e o retorno das crianças à escola, muitos adultos estão planejando suas esperadas férias. Surpreendentemente, um em cada cinco viajantes admite engajar-se em sexo casual durante suas viagens, e incríveis 85% das pessoas afirmam ficar mais aventureiras quando estão longe de casa.

França: romance

O estudo revelou que a França é especialmente popular entre as mulheres devido à sua vibração romântica e belos locais. Os homens franceses, por outro lado, mostraram um interesse notável no sexo baunilha. As mulheres francesas, por sua vez, revelaram-se mais inclinadas a serem observadas por estranhos durante o ato sexual, com o sexo oral como um dos principais estímulos para ambos os sexos.

Itália: Mordidas excitantes

A Itália também se destacou no estudo, não apenas pela sua deliciosa pizza, mas também pela paixão dos italianos por mordidas excitantes em seus parceiros.

Alemanha: Atração pela inteligência

Na Alemanha, a sapiossexualidade, que envolve a atração pela inteligência, foi mencionada como um ponto atrativo. Além disso, tatuagens e piercings também se mostraram populares entre os alemães.

Grécia e Espanha: Romantismo

Os gregos e espanhóis revelaram sua paixão pela música, com os espanhóis inclinados ao romantismo, especialmente o beijo como estímulo. Os gregos, por sua vez, demonstraram uma afinidade por conversas mais picantes.

Holanda: Perfume

A sapiossexualidade também é adorada na Holanda, semelhante à Alemanha. Os holandeses têm um fraco por pessoas que usam um perfume agradável e perfumado, além de mostrarem apreço pelo sexo oral.

Reino Unido: Sexo baunilha

Os britânicos apreciam o sexo com baunilha, que é a segunda preferência mais popular na região. Além disso, a literatura é um dos principais estímulos não sexuais. É notável que o feminismo seja considerado um estímulo importante para ambos os sexos, tornando o Reino Unido um destino ideal para evitar a misoginia nos primeiros encontros.

Suíça: Massagens excitantes

Na Suíça, uma massagem é considerada uma das coisas mais excitantes, proporcionando um toque especial às viagens.

Estados Unidos: Afiação

Por fim, os americanos revelam que "afiar" é o que mais os excita.

Este estudo revela uma incrível diversidade de preferências sexuais em destinos ao redor do mundo, mostrando que as viagens podem ser uma oportunidade única de explorar novas experiências. Com o outono chegando, muitos viajantes podem encontrar inspiração para suas próximas aventuras no Hemisfério Norte.