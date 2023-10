Estrela do tênis vomita no lixo, mas consegue vitória

Na última segunda-feira (2/10), o italiano Jannik Sinner surpreendeu o mundo do tênis ao superar não apenas seu adversário, Grigor Dimitrov, mas também uma grave indisposição durante as quartas do Aberto da China. Apesar de não estar se sentindo bem desde seu confronto anterior com o britânico Dan Evans, Sinner se apresentou contra um forte resfriado e conseguiu uma vitória incrível por 2 sets a 1 (6-4, 4-6, 6-2), diz o Mirror.

Durante o jogo, Sinner passou por momentos difíceis e até mesmo vomitou em uma lata de lixo durante uma pausa. A umidade elevada em Pequim e sua condição física precária chegaram a um ponto ainda mais desafiador.

No entanto, o jovem de 22 anos mostrou sua resiliência e habilidade, quebrando o zero de Dimitrov no último jogo e garantindo sua vitória.

Jannik Sinner explains why he had to vomit in a bin mid-match at China Openhttps://t.co/ZDLfzmHmbN pic.twitter.com/CBMf9NIrgQ — Express Sport (@DExpress_Sport) October 3, 2023

Sinner comentou sobre sua noite difícil, dizendo: "Não me senti muito bem, talvez tenha comido algo errado. A certa altura também vomitei um pouco, mas estou feliz com a forma como lidei com a situação". Ele também destacou sua habilidade de superar adversidades, especialmente ao sacar em momentos cruciais do jogo.

Agora, Sinner está se preparando para um confronto aguardado com Carlos Alcaraz, atual número 1 do mundo e campeão de Wimbledon. Eles se enfrentarão nesta terça-feira, em uma batalha que promete ser emocionante. O vencedor terá a chance de avançar para a final contra Daniil Medvedev ou Alexander Zverev, no domingo.

Medvedev, o segundo cabeça-de-chave, também teve sua parcela de desafios, vencendo Ugo Humbert nas quartas. Ele expressou sua satisfação por superar momentos difíceis e avançar para as semifinais, acompanhando a dificuldade crescente das partidas à medida que o torneio avançava.

O mundo do tênis está ansioso para ver como Sinner enfrentará Alcaraz e se ele continuará a mostrar sua determinação impressionante no Aberto da China.