Especialistas revelam opções saudáveis no cardápio do McDonald's

Especialistas em nutrição estão compartilhando suas escolhas mais saudáveis no cardápio do McDonald's, enfatizando que, embora não seja ideal tornar a cadeia de fast-food um hábito regular, a indulgência ocasional pode ser livre de culpa.

A amada rede de fast-food não é conhecida por sua saúde e nutrição. Com alto teor de gorduras não saudáveis, sódio, açúcar e outros aditivos em muitos de seus itens, os nutricionistas aconselham a moderação. No entanto, para aqueles momentos em que a indulgência é irresistível, eles compartilham algumas opções aprovadas por especialistas no menu.

pexels-freestocksorg-139681

Egg mcMuffin

A maioria dos especialistas recomenda o Egg McMuffin. Este sanduíche de café da manhã, que contém um ovo de grau A, bacon canadense e queijo americano em um muffin inglês com manteiga, possui 310 calorias, 17 gramas de proteína e 30 gramas de carboidratos.

Brittany Werner, do programa nutricional "Working Against Gravity", destaca que é uma das "opções de menor caloria no menu atual do McDonald's" e que "o equilíbrio de macro nutrientes é perfeito".

Fruit & maple

Se você não gosta de ovos, o menu de café da manhã também oferece uma opção de frutas e aveia. A tigela com aveia de grãos integrais, com creme e açúcar mascavo é coberta com maçãs vermelhas e verdes, cranberries e dois tipos de uvas passas. Com 320 calorias e 6 gramas de proteína, esta é outra ótima opção do McDonald's.

pexels-ready-made-4021944

Mac Lanche Feliz

Quem não ama um McLanche Feliz? Os nutricionistas concordam que a refeição nostálgica é uma boa escolha, mas dividem-se sobre se o Happy Meal com hambúrguer ou McNuggets é melhor. A principal diferença entre os dois é o prato principal, já que ambos vêm com batatas fritas de tamanho infantil e fatias de maçã.

O McLanche Feliz com hambúrguer tem 475 calorias, 22 gramas de proteína e 62 gramas de carboidratos - e o hambúrguer simples em vez de um cheeseburger economiza 50 calorias.

Por outro lado, o com McNuggets é uma boa maneira de reduzir o tamanho da porção. A refeição de seis pedaços, incluindo as batatas fritas e as fatias de maçã, tem 475 calorias, 24 gramas de proteína e 46 gramas de carboidratos. "Com um teor decente de proteína e menos carboidratos refinados, gorduras saturadas e calorias do que um cheeseburger clássico, os McNuggets são uma escolha um pouco mais equilibrada", disse Costa. "No entanto, comer isso com moderação é vital devido à sua natureza processada e lista de ingredientes extensa".

pexels-polina-tankilevitch-4109271

Água: a escolha

Pode parecer óbvio, mas os nutricionistas destacam a importância de beber água ao consumir fast-food, especialmente quando ele é rico em sódio. "A água pode ajudar a neutralizar os efeitos do sal, auxiliando na manutenção do equilíbrio de líquidos no corpo", disse Trista Best, nutricionista registrada na Balance One Supplements. "Também pode saciar a sede de forma mais eficaz do que bebidas açucaradas ou com calorias. Escolher água ao invés de refrigerante ou outras bebidas açucaradas é uma escolha inteligente tanto para a nutrição quanto para a saúde geral".