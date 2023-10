Descobrindo o verdadeiro primeiro livro impresso: não é a Bíblia, segundo teoria

Acreditamos erroneamente que a Bíblia de Gutenberg seja o primeiro livro impresso, mas a verdade é mais complexa do que isso, segundo uma nova teoria. A história da impressão de livros é rica e cheia de nuances, com um início que remonta a séculos antes da icônica Bíblia de Gutenberg, dizem pesquisadores.

Segundo eles, os livros são uma parte fundamental da nossa cultura, mas poucos sabem que sua origem não se limita à Bíblia ou a Johannes Gutenberg. A história dos livros é fascinante, com uma evolução que ocorreu ao longo de milênios.

A jornada dos livros começou há cerca de 2.700 anos, no século VI a.C., com os filósofos gregos na Ásia Menor, que utilizaram os rolos de papiro como meio para registrar histórias e poemas. No entanto, esses rolos não podem ser considerados os primeiros livros, pois eram apenas uma forma de transcrever histórias que antes eram transmitidas oralmente.

A verdadeira revolução na produção de livros aconteceu no século XV, quando Johannes Gutenberg inventou a impressão de tipos móveis na Europa. Embora ele seja frequentemente creditado como o inventor da impressão, outras formas de impressão já eram usadas em todo o mundo, incluindo técnicas chinesas, diz o estudo.

Pré-Gutenberg

Antes de Gutenberg, técnicas como a xilografia eram empregadas para criar livros. A xilografia envolvia esculpir o texto em uma placa de madeira, que era então entintada e pressionada contra o papel. Foi uma solução para atender à crescente demanda por livros, mas tinha suas limitações de durabilidade e complexidade.

A xilografia evoluiu para a calcografia, que usava placas de cobre para criar relevos mais detalhados, especialmente em imagens. No entanto, essa técnica também tinha desafios, incluindo a fragilidade do papel da época.

pexels-anna-shvets-5711213

Tipografia: o verdadeiro marco histórico

A verdadeira revolução veio com a tipografia, um método que envolvia a criação de tipos móveis em metal para compor textos. Gutenberg é creditado por popularizar essa técnica na Europa, mas tipos móveis já eram usados na China muito antes. Em 1377, na Coreia, o "Jikji" foi impresso com tipos móveis metálicos, 78 anos antes da Bíblia de Gutenberg.

pexels-anna-shvets-5711213-1

O primeiro livro impresso

Embora não saibamos se Gutenberg tinha conhecimento das técnicas orientais, ele é lembrado por aprimorar a impressão na Europa. O primeiro livro impresso por Gutenberg em 1454 foi a Bíblia de 42 linhas, uma edição da Vulgata Latina. Hoje, apenas 21 exemplares completos desta Bíblia sobrevivem, e sua influência na história da impressão é inegável.

A história da impressão de livros é mais rica e diversificada do que muitos imaginam. Embora a Bíblia de Gutenberg seja famosa, ela não é o primeiro livro impresso da história, apenas um capítulo em uma narrativa muito mais complexa e global. A reportagem é do site MuyInteresante, da Espanha.