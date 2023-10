Crescem 48% as mortes de imigrantes na travessia do mediterrâneo para a Europa

O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) reporta que mais de 2,5 mil migrantes perderam a vida ou desapareceram no Mediterrâneo nos primeiros nove meses de 2023, representando um aumento alarmante de 48% em comparação com o mesmo período de 2022.

O risco de morte e violações dos direitos humanos na travessia preocupam as autoridades, enquanto líderes europeus discutem a gestão da migração ilegal.

Segundo a Deutsche Welle, entre janeiro e setembro de 2023, cerca de 186 mil migrantes chegaram à Europa pelo Mar Mediterrâneo, revela o Acnur, destacando um aumento significativo de 83% nas chegadas à Itália em comparação a 2022.

morte no mediterraneo Transly Translation Agency Unsplash

Desafios na África

O diretor do Acnur em Nova York, Ruven Menikdiwela, alerta para os perigos da jornada terrestre da África Subsaariana até os pontos de partida na costa da Líbia e da Tunísia, classificando-a como uma das mais perigosas do mundo.

As vidas perdidas tanto no mar quanto em terra ressaltam a urgência de abordar as causas subjacentes da migração.