Confissão de sogra destrói festa de noivado e faze casal reconsiderar o casamento

Um casal viu a festa de seu noivado ser completamente destruída devido a atitude da mãe do rapaz. Enquanto os dois comemoravam o próximo passo em seu relacionamento, a mulher “lamentava a perda do filho” em meio a diversas crises de choro.

Conforme publicado pelo The Mirror, o relato em questão foi postado pela mulher em um tópico do Reddit, onde chamou a atenção de diversos usuários da plataforma.

Sem se identificar, a jovem noiva conta que tudo ia bem em seu noivado, até que sua sogra “inesperadamente caiu no choro” por acreditar que ao se casar o filho a “estaria abandonando” e ela “deixaria de ser sua prioridade”.

No entanto, outras atitudes da mulher também alertaram o casal.

“Quando chegamos em casa eu descobri que minha sogra disse aos meus irmãos que nós somos ‘muito novos para casar’, e quando eu e meu noivo a confrontamos ela disse que era apenas uma brincadeira e que minha família levou tudo muito a sério. Nós ignoramos, seguimos em frente e fomos atrás de escolher um local para o casamento”.

A sogra não concordou

Seguindo com seu relato, a noiva conta que em pouco tempo ela e o parceiro conseguiram encontrar o lugar perfeito para se casar em uma celebração pequena e intima com poucos amigos e familiares presentes.

No entanto, ao descobrir os planos dos noivos, a sogra novamente agiu e decidiu parar de falar com o filho além de reclamar com a família da noiva.

“Ela foi falar que está irritada por termos reservado um local para ‘apenas 60 convidados’, pois isso a impediria de aproveitar o dia com sua família. Ela fez o filho se senti culpado pelo dia e escolhas do próprio casamento”!

“Não quero me envolver na dinâmica familiar dele, mas estou magoada por ela estar agindo pelas nossas costas. Minha família discorda dela e acha que as escolhas são unicamente nossas”, finaliza a noiva.

Para os comentaristas, a percepção da noiva está correta e cabe ao noivo interferir o quanto antes.

“Seu noivo precisa estabelecer limites agora, ou sempre que tentarem fazer algo sua sogra vai interferir”, comentou uma pessoa.

“Peste atenção em como seu noivo lida com isso. A forma como ele lidar com a mãe vai dizer muito sobre seu relacionamento”, finalizou outra.