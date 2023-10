Cidade britânica declara "guerra" aos cães

Callington, uma cidade no Reino Unido, tem sido alvo de polêmica após proibir a presença de cães em todos os seus parques. A medida drástica foi tomada há mais de 10 anos devido a preocupações dos moradores com ataques e sujeira deixada pelos animais.

No entanto, com o espaço verde apropriado mais próximo a uma hora de distância, alguns residentes agora estão lutando contra a proibição, questionando se Callington poderia ser "a cidade mais hostil aos cães da Grã-Bretanha."

A conselheira local e amante de cães, Penny Ward, lançou uma campanha para revogar parte das proibições e criar áreas cercadas designadas para os filhotes brincarem no Launceston Road Recreation Ground da cidade. A deputada Sheryll Murray conduziu uma pesquisa para avaliar a opinião das pessoas sobre a proposta, recebendo resultados mistos.

pexels-blue-bird-7210524

Dos 219 entrevistados, cerca de metade afirmou que os animais de estimação deveriam ser permitidos na área cercada proposta, enquanto 10% disseram que os cães deveriam ser permitidos em todos os lugares. No entanto, outros 40% defenderam que a proibição total deveria permanecer.

Enquanto isso, 42% dos entrevistados afirmaram que evitariam completamente o parque se cães e seus proprietários tivessem uma área cercada para uso, enquanto marginalmente mais – 50% – afirmaram que usariam o parque com mais frequência.

Carly Ward, filha da Conselheira Ward, observou que, embora algumas pessoas tenham proposto parques para cães pagos, isso também não é prático. Ela afirmou: "não há lugar em Callington para levar seu cachorro, exceto para passeios na calçada ou se você desejar dirigir para fora da cidade. Callington é uma área carente e pagar para usar um campo para cães não é prático ou possível para muitos. Callington poderia ser a cidade mais hostil do Reino Unido para cães?"

pexels-sherissa-r-704096

A Conselheira Ward fez um pedido em novembro de 2022 para que uma área no Launceston Road Recreation Ground fosse cercada e tornada "amiga dos cães". A proposta havia sido rejeitada anteriormente pelo conselho devido a uma Ordem de Proteção do Espaço Público no parque, que incluía uma ordem de exclusão de cães.

No entanto, isso expira neste mês, dando nova esperança aos donos de cães na área. A partir de 15 de outubro, a Conselheira Ward espera ver cerca de um terço do campo cercado.

Em uma apresentação ao conselho municipal, a Conselheira Ward afirmou: "Cornwall é o paraíso na Terra para todos os cães. É um paraíso para cachorros. Cães são permitidos na maioria dos lugares, como praias, bares, hotéis, cafés, restaurantes, na maioria dos parques públicos, até mesmo em áreas do Eden Project e outras atrações? exceto em Callington. Não há lugar em Callington para levar seu cachorro para passear, com ou sem coleira, exceto para passeios na calçada."

No entanto, apesar da nova esperança encontrada, o prefeito de Callington, Peter Watson, afirmou que propostas para uma área de passeio para cães já foram rejeitadas duas vezes.

"As preocupações dos conselheiros em relação a essa proposta incluíram questões de saúde pública, o risco potencial para outros usuários, especialmente famílias e crianças pequenas, e os custos potenciais que recairiam sobre todos os cidadãos (ou seja, um aumento na taxa de impostos locais)", disse ele no mês passado. "Todos esses pontos, somados ao fato de que outras áreas para o exercício de cães estão disponíveis na comunidade e nas proximidades, fizeram com que o conselho não considerasse do interesse da maioria apoiar a proposta".