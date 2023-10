Chef revela regra vital de reaquecimento de sobras de comidas para evitar intoxicação

No mundo de hoje, aproveitar as sobras de comida é uma prática comum para economizar dinheiro e reduzir o desperdício de alimentos. Entretanto, recentemente, uma trágica história ilustrou os perigos do reaquecimento inadequado. Um estudante perdeu a vida após consumir macarrão deixado em temperatura ambiente, sofrendo necrose hepática e pancreatite aguda.

O "síndrome do arroz frito" é um apelido para um tipo de intoxicação alimentar que ocorre em alimentos reaquecidos, como batatas, massa e arroz. Esses alimentos secos contêm uma bactéria chamada Bacillus cereus, que produz uma toxina quando aquecida e deixada fora de refrigeração por muito tempo, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças.

Um chef profissional, Jon Kung, compartilhou o que ele chama de "uma maneira infalível de não ser vítima da própria comida". Ele aprendeu essa regra vital durante seu trabalho: "Eu aprendi a seguir a regra 40, 140, 4. Basicamente, isso significa que se você deixar sua comida ficar por quatro horas entre as temperaturas de 4,4°C e 37,8°C, você precisa jogá-la fora. Isso é o que os restaurantes são instruídos a fazer."

jon-kung (www.photo313.com)

Jon Kung, que tem 1,7 milhão de seguidores em seu canal TikTok, onde compartilha conselhos culinários e receitas, enfatizou que o risco de adoecer aumenta à medida que o tempo que a comida fica nessa faixa de temperatura.

Embora uma pessoa saudável possa não ficar gravemente doente imediatamente após comer um peito de frango grelhado que ficou na temperatura ambiente por seis horas, os idosos, imunocomprometidos e crianças têm maior risco.

A revelação dessa regra surpreendeu muitos. Alguém comentou: "Não tenho ideia de como ainda estou vivo. Meus pais quebraram essa regra todos os dias da minha infância". Outra pessoa acrescentou: "isso depende mais da potência da geladeira nos dias de hoje. As modernas podem lidar com o resfriamento de alimentos mais quentes."

É crucial lembrar que, para evitar o risco de intoxicação alimentar, é recomendável esfriar os alimentos rapidamente após o cozimento antes de colocá-los na geladeira. Compreender e seguir a regra 40, 140, 4 pode ser a chave para manter sua comida segura e saborosa. Portanto, antes de dar outra mordida nas sobras, certifique-se de que elas estejam dentro dos limites seguros de temperatura.