Ataque em escola na espanha: aluno esfaqueou colegas e professores

Um terrível incidente ocorreu no Instituto Elena García Armada, em Jerez de la Frontera, no sul da Espanha. Um estudante adolescente esfaqueou dois colegas e dois professores, resultando na evacuação imediata da escola. Relatos indicam que vários outros alunos também ficaram feridos durante o ataque, de acordo com o Mirror.

De acordo com fontes dos serviços de saúde de Andaluzia, um dos professores foi gravemente ferido ao ser "esfaqueado no olho" durante o ataque. Felizmente, não há relatos de mortes até o momento. Os outros três feridos sofreram lesões leves. A polícia local confirmou que o agressor estava armado com duas facas, de acordo com informações do Canal Sur.

Segundo Enrique Gallego, jornalista da Jerez TV, fontes da escola afirmam que o aluno de 14 anos chegou à sala de aula pela manhã e retirou uma faca grande de sua mochila, passando a atacar indiscriminadamente quem cruzasse seu caminho. Quando uma professora tentou intervir, também foi ferida no olho, e outro professor que veio em seu auxílio também ficou ferido.

A escola secundária foi evacuada imediatamente após o incidente. Fotos do lado de fora da escola mostram pais e alunos aguardando notícias de dentro do campus. O adolescente suspeito foi detido e está sob custódia policial.

Este trágico episódio segue um recente caso de violência na região, onde um homem norueguês foi preso sob suspeita de esfaquear até a morte uma mulher britânica, supostamente sua parceira. Detetives confirmaram o incidente e a prisão em um breve comunicado.

A vítima, uma mulher britânica de 76 anos, sofreu ferimentos que indicam um ataque com arma branca. O suspeito, um norueguês de 82 anos, está sob custódia. Não há relatos anteriores de problemas entre o agressor e a vítima, e ainda não está claro se ambos residiam permanentemente na Espanha ou estavam de férias. O incidente ocorreu em Orihuela Costa, ao sul de Alicante.

Em março, um homem britânico de 69 anos foi preso na mesma área de Orihuela Costa pelo homicídio de sua parceira, uma britânica de 64 anos. A polícia informou na época que o suspeito foi detido enquanto tentava fugir da residência do casal. Até o momento, não foi confirmado se ele permanece na prisão após ser detido por um juiz investigador.