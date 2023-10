Antony, do Manchester United, está disponível para a Seleção após interrogatório policial

O Manchester United anunciou que Antony, astro de 82 milhões de libras do time, está novamente disponível para a Seleção Brasileira, após ser entrevistado pela polícia de Manchester (Inglaterra) sobre alegações de abuso doméstico. O jogador de 23 anos foi interrogado por cinco horas na quinta-feira da semana passada, em relação às acusações feitas por sua ex-namorada, Gabriela Cavallin.

Anthony-2

Inicialmente, o clube concedeu a Antony uma licença com salário integral para lidar com as acusações, levando-o a perder os últimos quatro jogos. Tanto a Seleção Brasileira quanto o United o dispensaram quando as alegações surgiram.

No entanto, o Manchester United tomou a decisão de trazer Antony de volta ao time, embora ele não treine com o elenco atualmente e não esteja disponível para o próximo jogo da Premier League.

Em um comunicado, o clube declarou: "Desde que as alegações foram feitas pela primeira vez, em junho, Antony cooperou com as investigações policiais no Brasil e no Reino Unido, e continua a fazê-lo."

O jogador nega veementemente as acusações e não foi preso ou acusado no Reino Unido ou no Brasil em relação a elas. Fontes próximas ao jogador afirmam que ele forneceu evidências para apoiar sua inocência, incluindo a oferta de entregar seu celular à polícia.

Segundo o Mirror, o United afirmou que continuará acompanhando a situação enquanto as investigações policiais prosseguem. A declaração também enfatizou a condenação do clube a atos de violência e abuso, reconhecendo o impacto dessas alegações sobre os sobreviventes de abuso.

Gabriela Cavallin, que será entrevistada pela polícia de Manchester nesta semana, acusou Antony de atacá-la em janeiro, deixando-a com a cabeça cortada, e que precisou de tratamento médico. Ela também alegou danos a um implante mamário de silicone devido a um soco no peito.

Gabriela

Antony respondeu às acusações nas redes sociais, afirmando que as acusações são falsas e que as provas existentes e futuras demonstrarão sua inocência. Ele já havia sido interrogado pela polícia no Brasil em junho, mas não foi indiciado.

A situação continua a evoluir, com as investigações policiais lançando luz sobre um caso que tem repercussões tanto esportivas quanto legais. O Manchester United permanece vigilante enquanto a verdade sobre as alegações é buscada. Enquanto isso, o técnico interino da Seleção, Fernando Diniz, continua a dar mostras que o atacante não está em seus planos enquanto a polêmica estiver estabelecida.