Adolescente luta pela vida após ser atingido por raio em partida de futebol

Na tarde de segunda-feira (2/10), durante um torneio distrital de futebol na The Sele School, um jovem de 13 anos foi atingido por um raio, juntamente com um homem de 50 anos. O incidente ocorreu durante a partida, deixando ambos gravemente feridos e necessitando de atendimento médico urgente, segundo o Mirror.

O jovem, aluno de uma escola externa, foi transportado imediatamente para o Hospital Addenbrooke em estado crítico, enquanto o homem foi levado para o hospital Princesa Alexandra para cuidados adicionais. Autoridades locais e serviços de emergência responderam rapidamente ao incidente, mas o estado do adolescente permanece crítico.

Chocados

Chris Quach, diretor da The Sele School, comentou sobre o incidente: "Nós estamos profundamente chocados com o que aconteceu durante o torneio de futebol na escola na segunda-feira. Toda a nossa comunidade escolar está unida neste momento difícil. Nossos pensamentos estão com o jovem e o homem envolvidos no incidente, e estamos torcendo por sua recuperação".

Captura-de-tela-2023-10-03-150843

O incidente ocorreu durante uma série de tempestades que atingiram o Reino Unido na noite de segunda-feira. Além deste incidente em Hertford, um raio atingido e detonou um silo de gás em Oxfordshire, criando uma enorme bola de fogo visível em vários condados. As autoridades ambientais emitiram alertas para o público, enquanto o país enfrenta condições climáticas instáveis ​​nos próximos dias.

Este incidente serve como um lembrete chocante dos perigos associados às tempestades e destaca a importância de medidas de segurança específicas durante condições climáticas adversas.

A comunidade de Hertford e além dela permanece em estado de choque, esperando por notícias positivas sobre a recuperação do jovem ferido.