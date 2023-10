Vai virar doutor: brasileiro que cresceu em comunidade passa em Medicina aos 32

Conforme divulgado pelo site Só Notícia Boa, o brasileiro criado em uma comunidade do Rio de Janeiro, Vinicius Oliveira, foi aprovado para Medicina e está convencido de que só os estudos fazem vencer na vida. Esforçado, o estudante de medicina passou antes em quatro concursos públicos bem disputados.

Ele foi aprovado para sargento do Exército, agente da Polícia Civil, na Polícia Militar do Distrito Federal e Polícia Rodoviária Federal. Agora, aos 36 anos, celebra suas vitórias.

“Você pode ser o que você quiser”, costuma dizer o acadêmico de Medicina. “Nunca é tarde para realizar os sonhos”, repetiu Vinícius, mostrando que foi reprovado em 2017 para o curso de Medicina, mas conseguiu passar no ano seguinte.

Ele ajuda outras pessoas

Vinícius publica vídeos motivacionais nas redes sociais, mas que também carregam sugestões, dicas de estudos e ensinamentos de quem passou muitos perrengues.

Foto: Instagram

Segundo o estudante de Medicina, ele criou o perfil para “ajudar pessoas que querem mudar de vida através [por meio] dos estudos”.

Nascido e criado na comunidade do Conjuntão de Padre Miguel, na Zona Oeste, do Rio de Janeiro, Vinícius também responde a perguntas.

“Concurseiro estuda até passar. Não passou? Tira uma semana de folga e estuda de novo.”

As dicas do Vinícius ganharam admiradores. Ele tem mais de 64,3 mil seguidores no Instagram.

Os seguidores fazem perguntas e vibram com as vitórias do estudante de Medicina. “Amigo, comecei a seguir você há pouco. Parabéns pela trajetória”, afirmou um internauta. Um seguidor foi direto ao ponto: “Você é brabo, irmão, inspiração, para cima”.

Outro internauta agradece as dicas. “Mano, muito obrigado por compartilhar sua trajetória. Muitos vão se inspirar em ti.”

Por fim, um seguidor decreta: “Você é do tamanho dos seus sonhos”.

