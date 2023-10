TikTok sob investigação por promoção de anabolizantes ilegais

O TikTok, uma das maiores plataformas de compartilhamento de vídeos, está sendo acusado de promover esteroides anabolizantes e outras drogas para musculação, especialmente entre adolescentes.

Um estudo realizado pelo Center for Countering Digital Hate revelou que vídeos populares incentivam o uso desses produtos para alcançar ganhos estéticos ou atléticos. Os influenciadores minimizam os riscos associados a essas substâncias, sendo alguns exemplos alarmantes relatados no relatório, diz o New York Post.

O estudo focou em vídeos do TikTok que promovem publicações semelhantes a esteroides, incluindo anabólicos androgênicos, peptídeos e moduladores seletivos de receptores de andrógenos.

Segundo o Center for Countering Digital Hate, vídeos com hashtags relacionados a essas substâncias foram vistos até 587 milhões de vezes nos últimos três anos, sendo que 420 milhões dessas visualizações foram de usuários americanos com menos de 24 anos.

Mensagens enganosas

Os influenciadores no TikTok foram flagrados incentivando os jovens a usar essas substâncias para alcançar a aparência e as habilidades físicas desejadas. Alguns vídeos fazem conexões questionáveis, como sugerir que até mesmo super-heróis como o Capitão América usam esteroides.

Esse tipo de mensagem tem potencial para impactar qualidades na saúde dos jovens, incentivando práticas perigosas e prejudiciais.

O Center for Countering Digital Hate pediu medidas urgentes para preencher as lacunas que permitem a venda de artigos semelhantes a esteroides online. Além disso, o TikTok aplicou rigorosamente a decisão de conteúdo que promove o uso de drogas recreativas. As autoridades estão em alerta, trabalhando para proteger os jovens usuários das redes sociais dos perigos associados a essas práticas.

A comunidade está agora à espera de ações concretas por parte do TikTok e outras autoridades para garantir um ambiente seguro e saudável para todos os usuários, especialmente os adolescentes vulneráveis.