"Princesa do Uzbequistão" é acusada de liderar organização criminosa internacional

Gulnara Karimova, conhecida como a "Princesa do Uzbequistão", está no centro de um escândalo internacional, acusada pelas autoridades suíças de liderar uma organização criminosa que lavou centenas de milhões de dólares. A filha do ex-ditador Islam Karimov é acusada de desviar centenas de milhões de dólares do Uzbequistão, subornando executivos e autoridades governamentais em todo o mundo, de acordo com o Financial Times.

Karimova, de 51 anos, está detida em uma prisão uzbeque desde 2019 e foi indiciada na Suíça na semana passada sob acusações de liderar o suposto sindicato do crime. Ela supostamente lavou o dinheiro por meio de várias empresas e contas bancárias sediadas na Suíça.

De acordo com as autoridades suíças, a organização anteriormente liderada pela ex-diplomata das Nações Unidas é conhecida como "The Office" e era composta por mais de 100 empresas legítimas que secretamente trabalhavam para ocultar o dinheiro desviado, enriquecendo seus membros, informou o NYPost.

O núcleo central dessa organização criminosa, que supostamente teve início em 2005, era uma empresa suíça chamada Zeromax, que encerrou suas operações em 2010. Os credores da Zeromax processaram a empresa de auditoria EY depois de anos de atividades suspeitas em suas contas, incluindo milhões gastos em jóias e tratamentos médicos de luxo.

A ex-designer de moda supostamente usava cofres de depósito na Lombard Odier, uma empresa bancária suíça, para guardar diamantes e pedras preciosas no valor de milhões de dólares. Além disso, mais de 400 milhões de francos suíços, ou cerca de US$ 440 milhões, em ativos no nome de Karimova ainda estão congelados no banco.

O banco também está sendo investigado por conta dos ativos de Karimova, sob "suspeita de não exercer diligência suficiente em transações financeiras e lavagem de dinheiro agravada".

Karimova nega as acusações. Seu advogado com sede em Genebra, Grégoire Mangeat, afirmou que a ex-socialite "contesta todas as acusações e lutará por sua absolvição". Ele argumentou que a teoria da organização criminosa foi apresentada pelas autoridades suíças apenas um ano atrás, 10 anos após o início de sua investigação.

Apesar da negação da "princesa", os promotores suíços argumentam que sua organização "conduziu suas atividades criminosas como uma empresa profissional, cumprindo regulamentações obrigatórias e observando uma estrita alocação de tarefas, além de recorrer à violência e intimidação".

A Suíça iniciou a investigação após a morte de seu pai, em 2016, o que resultou na perda de sua imunidade diplomática. Karimova também foi colocada em prisão domiciliar em 2013, após uma mudança política no país da Ásia Central, e foi condenada por desvio de dinheiro em seu país natal em 2017. Desde então, seus advogados alegam que ela foi torturada e privada de direitos básicos.