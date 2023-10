Polêmica na academia: pode usar chinelo de dedo?

Uma situação inusitada gerou controvérsia na Gold Coast, onde uma mulher foi expulsa de sua academia, a Goodlife Health Clubs em Bundall, por optar por usar chinelos em vez de sapatos durante seus treinos. A história, que dividiu a opinião pública, segundo o News, levanta questões sobre as regras de segurança e o senso de responsabilidade individual.

Kenzie Greaves, frequentadora da academia, explicou que foi abordada por um funcionário da academia, que a instruiu a sair do local devido ao seu calçado incomum.

Ela alegou que estava usando chinelos devido a um dedo do pé quebrado e uma unha quase saindo, o que tornava impossível o uso de sapatos convencionais. Kenzie defendeu sua escolha, afirmando que a responsabilidade de evitar acidentes, como deixar cair pesos nos pés, deveria ser pessoal.

Controvérsia

As regras da Goodlife Gym, disponíveis em seu site, estabelecem que "todos os membros e convidados devem usar roupas adequadas e calçado desportivo fechado em quaisquer áreas de exercício." A academia justifica essa política como parte de seu compromisso com a saúde e segurança dos membros. A polêmica desencadeada por essa situação dividiu os australianos. Alguns apoiaram a decisão da academia, argumentando que as regras são claras e visam a segurança de todos os frequentadores. Eles destacaram que muitas academias têm políticas semelhantes.

Por outro lado, houve também apoio a Kenzie, com algumas pessoas sugerindo que algumas academias permitem a prática de levantamento de peso descalço, o que poderia tornar o uso de chinelos aceitável em determinados contextos.

Kenzie Greaves, após a controvérsia, optou por rescindir seu contrato com a academia e buscar um novo local para seus treinos.