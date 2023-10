Mulher morre após impacto fatal com asa de avião enquanto cortava grama perto de aeroporto

Uma tragédia abalou o pequeno aeroporto de Broken Bow, em Oklahoma (EUA), na última sexta-feira (29/9). Samantha Hayes, uma mãe solteira de três filhos, perdeu a vida de forma chocante quando um asa de avião caiu fatalmente enquanto ela cortava grama no aeroporto. O incidente ocorreu por volta das 15h30, quando um Beechcraft Bonanza A36 1972 explodiu uma terraplanagem, diz o New York Post.

O piloto do avião, James Baxter, de 70 anos, notou a presença de Hayes e se esforçou para subir e evitar o acidente. No entanto, ele não conseguiu ganhar altitude rápido o suficiente, resultando na asa do avião atingindo fatalmente a cabeça de Samantha Hayes. Ela foi declarada morta no local do acidente. Baxter saiu do acidente, e até o momento, sem nenhuma acusação.

Samantha Hayes, conhecida por seus amigos como uma mãe dedicada e amiga amorosa, deixa para trás três filhos. Amigos e familiares expressaram sua tristeza nas redes sociais, lembrando Hayes como uma pessoa incrível. Suas amigas compartilharam memórias preciosas, destacando seu amor pelos filhos e sua natureza gentil.

As autoridades estão atualmente investigando as circunstâncias do acidente. O aeroporto de Broken Bow, que não possui controladores de tráfego aéreo, depende de comunicações via rádio para coordenar as atividades dos pilotos. No momento do incidente, as condições climáticas eram boas, de acordo com informações oficiais.

Essa trágica perda deixou a comunidade local de luto e serve como um lembrete angustiante dos perigos inesperados que podem ocorrer mesmo em ambientes aparentemente seguros como um pequeno aeroporto.