Mulher morre após cigana apresentar "chocolate fatal"

Uma morte misteriosa envolvendo um jovem de 27 anos em Maceió (AL) tem intrigado os investigadores. Fernanda Silva Valoz da Cruz Pinto faleceu depois de comer um chocolate dado por uma cigana, que previra sua morte iminente se não consumisse o doce. Os relatos são de que, após ingerir o doce, Fernanda começou a sentir-se extremamente doente, com sintomas que variavam de vômitos a tonturas e visão embaçada.

A vidente, cuja identidade ainda é desconhecida, supostamente alertou Fernanda sobre sua morte iminente e presenteou-a com o chocolate. Horas depois de consumi-lo, segundo o New York Post, Fernanda relatou sua condição à família, mencionando o encontro com o clarividente. Exames toxicológicos revelaram a presença de pesticidas sulfotep e terbufos no corpo da vítima. No entanto, não há confirmação de que o chocolate era a fonte de veneno.

Cigana 'previu' que jovem teria poucos dias de vida antes de entregar bombom à vítima que morreu envenenada, diz tia



Fernanda Silva Valoz da Cruz Pinto, de 27 anos, morreu no dia 4 de agosto. Perícia constatou que ela ingeriu sulfotep e terbufós, substâncias usadas como… pic.twitter.com/ZauYB8s69d — RaniNews (@raniellebsb) September 29, 2023

A família denunciou a cigana às autoridades, que agora investigam o caso como uma possível tentativa de homicídio. As especulações variam, desde a possibilidade de um cliente ter ordenado o crime até um ato impulsivo da mulher. Enquanto isso, a comunidade está atônita e busca entender os motivos por trás desse evento trágico.

Fernanda Silva Valoz da Cruz Pinto deixa para trás uma filha de 9 anos com necessidades especiais, aumentando a comoção e a necessidade de respostas em meio a essa tragédia inexplicável. A Polícia Civil segue trabalhando para esclarecer o caso.