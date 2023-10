Mais uma vez o suposto Monstro do Lago Ness é avistado

Eoin O'Faodhagain, um entusiasta do Monstro do Lago Ness que dedica muito tempo a observar webcams da casa da mítica criatura, afirma ter finalmente avistado a besta emergindo da água em um avistamento que ele descreve como "estranho". Suas alegações foram baseadas em novas imagens capturadas por uma câmera próxima ao Lago Inverness, perto das Shoreland Lodges, próximo a Fort Augustus, disse o DailyStar.

As imagens mostram uma estranha mancha escura emergindo da superfície da água antes de se mover lentamente para o norte, contra a correnteza. O'Faodhagain argumenta que só há uma explicação lógica para isso: deve ser Nessie.

Ele explicou: "Eu estava ampliando e reduzindo o clipe de vídeo, e, por sorte, consegui uma das imagens mais estranhas que já obtive no Lago Ness. É uma imagem de um meio-círculo, de cor cinza claro, com três manchas pretas uniformes. Se eu estivesse olhando para o céu, teria dito que era um OVNI, mas eu estava olhando para uma webcam sobre uma parte do Lago Ness. Não faço ideia do que é esse estranho objeto em movimento, a não ser sugerir que poderia ser um jovem Nessie. Como ninguém até hoje sabe o que é o Monstro do Lago Ness, ninguém pode dizer que não é."

Ele prosseguiu observando que a maior parte da massa dessa forma estranha estava submersa, e estimou que só as manchas tinham cerca de meio metro. No entanto, ele também notou que havia muita atividade abaixo da superfície da água, que ele achou peculiar, pois não estava se movendo rapidamente.

O'Faodhagain também observou que as manchas distintivas não correspondiam a nenhum dos habitantes conhecidos do lago. Ele disse: "A marcação do padrão de três manchas pretas é muito incomum. Nenhum selo ou lontra tem marcas assim, e quanto às enguias, também não se encaixam. De qualquer forma, está se movendo de forma muito rígida para qualquer um desses animais, e a um ritmo constante e lento. Cobras podem ter marcas em sua pele, mas que cobra tem uma protuberância oval de meio metro?"

Eoin O'Faodhagain costuma acompanhar a água a partir de sua casa no Condado de Donegal, na Irlanda. As webcams da VILN podem ser assistidas ao vivo online em visitinvernesslochness.com.

Este avistamento intrigante certamente manterá viva a busca pelo misterioso Monstro do Lago Ness. Entusiastas e curiosos de todo o mundo continuarão a se perguntar sobre a verdade por trás dessas imagens e se, finalmente, foi capturada uma evidência convincente da existência de Nessie.