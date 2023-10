Inspiração aos 90: Conheça a mulher que deixou sua marca na Meia Maratona de Chicago

No passado, vimos algumas pessoas mais velhas quebrando recordes ao completar maratonas, mas nunca assim.

Na 26ª Meia Maratona Anual de Chicago e 5K que ocorreu em um domingo, Dot Sowerby, 90, venceu na faixa etária de 90 a 94 anos com o tempo de 3:33:47, que também estabeleceu o recorde feminino americano para a idade.

A nativa de Greensboro, Carolina do Norte, deu suas ideias aos repórteres após a corrida. “Acho que as pessoas mais velhas podem fazer qualquer coisa, e eu simplesmente gosto de me manter ativo, e você nunca está velho demais para sair e correr”, disse Sowerby à ABC News Chicago.

Em julho, Sowerby disse em entrevista à CBS que ela era a corredora mais rápida da Carolina do Norte. “Quando eu cheguei, eles não deixavam as meninas correr”, disse Sowerby em entrevista à estação. “Então, só comecei a correr aos 50 anos.”

Cortesia Life Time

Sowerby teve sucesso em várias distâncias, quebrando o recorde mundial W90 nos 1.500 metros no USATF Masters Outdoor Championships, realizado em sua cidade natal em julho. Ela treina na academia diariamente, combinando corridas mais longas, natação e aulas de ginástica para manter a forma. “Uma das minhas motivações é inspirar outras pessoas a continuarem se exercitando, não importa sua idade ou circunstância, apenas vá lá e faça alguma coisa”, disse ela.

A meia maratona, que se estende ao longo da Lake Shore Drive de Chicago e do bairro histórico do lado sul, foi realizada no fim de semana e reuniu corredores com idades entre 8 e 90 anos, representando 48 estados diferentes e 32 países.

“Estamos orgulhosos de proporcionar aos nossos atletas uma experiência inesquecível que só a vibrante cidade de Chicago pode oferecer”, disse Allison Humbert Wilkinson, gerente sênior de marketing da Life Time Athletic Events, proprietária e produtora do evento, em comunicado à imprensa. .

Whitney Hirano, de 28 anos, venceu a prova feminina em 1h18min58seg, enquanto Dustin Macuiba, de 25 anos, conquistou o título masculino em 1h10min70s.