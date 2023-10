Influenciadora compartilha foto de biquíni "real" para promover positividade corporal

Na era das redes sociais, muitos influenciadores e celebridades cuidadosamente escolhem as fotos que compartilham, muitas vezes optando por aquelas que retratam uma imagem "perfeita". No entanto, Molly Ava, uma treinadora online e defensora da positividade corporal, está mudando essa narrativa ao compartilhar fotos que, no passado, ela provavelmente teria excluído.

Positividade corporal

Com 23 anos e uma base de seguidores de 344 mil pessoas, Molly Ava de Bournemouth decidiu mostrar aos seus fãs uma visão mais autêntica de si mesma, segundo o Daily Star. Em uma publicação recente, ela compartilhou duas fotos muito diferentes, intituladas "meu 1%" e meus 99%", para representar como ela é na maior parte do tempo.

Na primeira foto, Molly posa em uma espreguiçadeira, exibindo seu abdômen tonificado. Na segunda foto, ela sorri amplamente e relaxa seu corpo. Embora ambas as fotos mostrem uma mulher fabulosa, Molly admitiu que no passado ela não teria coragem de compartilhar a versão mais genuína de si mesma.

Na legenda da postagem, Molly explicou: "Alguns anos atrás, eu teria ficado tão chateada com a segunda imagem que a teria excluído imediatamente e postado apenas a primeira". Ela revelou que costumava comparar seu corpo aos padrões aparentemente "perfeitos" que via online, tornando-se crítica consigo mesma.

No entanto, agora, Molly vê essas duas fotos de uma maneira diferente. Ela celebra seu corpo, com todas as suas características, e encoraja seus seguidores a fazerem o mesmo. Ela enfatiza que todos devem ser gentis consigo mesmos, pois seus corpos são belos da maneira que são.

Desde que compartilhou essa mensagem inspiradora, Molly Ava tem recebido apoio esmagador de seus seguidores. Sua postagem acumulou mais de 3.100 curtidas e inúmeros comentários positivos.

Um seguidor elogiou a coragem de Molly ao mostrar ambos os lados, enquanto outro destacou a beleza de seu sorriso em ambas as fotos. Outro seguidor agradeceu Molly por normalizar a aceitação de nossos corpos como eles são.

A atitude de Molly Ava em relação à positividade corporal e sua sinceridade nas redes sociais estão provando ser uma fonte de inspiração para muitos. Sua mensagem de aceitação e amor próprio está desafiando os estereótipos tradicionais das redes sociais e promovendo uma visão mais realista e saudável da beleza e da autoestima.