Especialistas do Pentágono interrompem pesquisas sobre OVNIs por medo de que "alienígenas sejam demônios”

Ron James, um pesquisador de destaque no estudo de OVNIs, revelou recentemente que altos membros do governo dos EUA estão restringindo a pesquisa de avistamentos de OVNIs devido a preocupações religiosas.

James, que é diretor de Relações com a Mídia do grupo de pesquisa de OVNIs MUFON, alega que há "um grande contingente de pessoas" dentro do Pentágono que se opuseram ao trabalho do Programa de Identificação de Ameaças Aeroespaciais Avançadas (AATIP) porque acredita que os Objetos Voadores Não Identificados (OVNIs) frequentemente relatados por fontes militares dos EUA são pilotados por criaturas vindas do inferno, de acordo com o DailyStar.

Segundo James, Luis Elizondo, que já afirmou ser o chefe do AATIP, disse a ele que "não era apenas uma pequena voz no Pentágono? mas um grande grupo de pessoas achava que o fenômeno que estava sendo testemunhado eram demônios".

Essa ala fundamentalista cristã dentro do estabelecimento de defesa dos EUA "afetou efetivamente a capacidade de Elizondo de obter financiamento", diz Ron. Ele acrescenta que a crença tanto em OVNIs quanto na veracidade literal da Bíblia não é inteiramente incompatível.

Ron menciona que conversou com o congressista dos EUA, Tim Burchett, que é um cristão devoto. "Ele acredita que, se você olhar na Bíblia e ler sobre Ezequiel construindo a roda, há muitas pessoas que pensam que aquilo era uma espaçonave".

Ele acrescenta que o Papa reconheceu oficialmente a existência de vida em outros planetas.

Entretanto, a influência do fundamentalismo religioso dentro dos círculos políticos dos EUA tem prejudicado ativamente a pesquisa sobre OVNIs - e a ciência em geral, afirma Ron.

"Conversei com John Brandenburg, um pesquisador que fez muito trabalho sobre Marte", disse Ron ao podcaster Julian Dorey, "e ele me disse que trabalhou sob classificação como físico por um longo tempo e que havia um grande grupo que considerava que a religião fundamentalista extrema estava governando onde investíamos nossa energia e nosso tempo".

Mas enquanto algumas autoridades afirmam que os OVNIs não podem ser de outro planeta, Ron acredita que eles poderiam ser de outro universo completamente diferente.

Ele menciona a teoria de Burt Goldman sobre "salto quântico", sugerindo que outras versões de nós mesmos podem existir em múltiplas realidades, mas se essas realidades incluem demônios pairando pelos céus em discos voadores, não foi mencionado.