Criança de 4 anos tem dedos do pé arrancados por escada rolante

Um passeio alegre de uma família de Sittingbourne, Kent, a Londres (Inglaterra) se transformou em uma tragédia chocante quando um menino de 4 anos teve dois dedos do pé arrancados em um acidente envolvendo uma escada rolante na estação de metrô London Bridge.

O menino estava acompanhado de sua família durante o passeio e, enquanto se aproximavam da plataforma sete, seu pé ficou preso na escada rolante. Sua mãe estava à frente dele quando a tragédia aconteceu.

Ela tentou desesperadamente encontrar uma parada de emergência, mas foi em vão. O pai da criança, agindo com rapidez, conseguiu libertar o filho do sapato preso. No entanto, durante essa tentativa desesperada, dois dedos do pé do menino foram arrancados em uma cena terrível.

Um médico que estava presente no local imediatamente prestou socorro, colocando os dedos amputados em gelo e os encaminhando para o hospital. Infelizmente, os médicos não conseguiram reimplantá-los. A família agora está buscando medidas legais em relação ao acidente.

O pai do menino descreveu a experiência como um "desastre absoluto" e enfatizou que a família estava próxima da criança quando o acidente ocorreu. Ele expressou sua confiança de que seu filho não estava fazendo nada impróprio na escada rolante e destacou a importância de compartilhar a história para alertar outros pais sobre a necessidade de extrema vigilância ao viajar em Londres.

Um escritório de advocacia que representa a família está buscando informações de testemunhas. Qualquer pessoa que tenha informações sobre o incidente pode entrar em contato pelo e-mail benpepper@bbkllp.co.uk ou ligar para o número 020 7288 4815.

Network Rail

A Network Rail, empresa responsável pela gestão das ferrovias do Reino Unido, expressou suas condolências à família e destacou que a segurança e o bem-estar dos passageiros são sua principal prioridade.

A empresa afirmou que está acompanhando o caso, mas não fará mais comentários enquanto o processo estiver em andamento.

Happy birthday to London Victoria and London St Pancras International! 🎉 🚄



These stunning railway icons are 318 years old between them!#LondonVictoria #StPancras pic.twitter.com/5Qud5VgHHM — Network Rail (@networkrail) October 1, 2023

Este trágico incidente serve como um lembrete da importância da segurança em todas as áreas públicas, especialmente quando se viaja com crianças pequenas. A família espera obter respostas e justiça à medida que buscam responsabilidade pelo terrível acidente que afetou a vida do jovem menino.