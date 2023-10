Construção do arranha-céu mais alto do mundo será retomada

O Jeddah Tower, que deverá superar o atual detentor do título de maior prédio do mundo, o Burj Khalifa em Dubai, é um projeto ambicioso que começou em 2013. No entanto, foi interrompido em 2018, quando o contratante do projeto, o Grupo Binladin, foi removido do projeto após a prisão de seu presidente, Bakr bin Laden, meio-irmão de Osama bin Laden. A pandemia de COVID-19 também contribuiu para atrasar sua conclusão.

Agora, após cinco anos de pausa, a construção finalmente será retomada. Segundo a consultoria de engenharia Thornton Tomasetti, o projeto de US$ 1,2 bilhão utilizará principalmente concreto para construir uma estrutura sem colunas, vigas de piso ou tirantes. A construção deve ser rápida e eficiente.

Arranha-ceu-WildPixar-Pixabay

Os arquitetos Adrian Smith e Gordon Gill estão liderando o projeto do edifício de 529.547 m². Quando concluído, oferecerá espaço para um hotel de luxo, apartamentos de alto padrão, condomínios e escritórios. Além disso, terá o mirante artificial mais alto do mundo, localizado no 157º andar.

Atualmente, não há uma data exata para a conclusão do edifício, mas muitos especulam que ele se tornará uma grande atração turística, especialmente com esse mirante oferecendo vistas incomparáveis de Jeddah.

Em 2020, também foi noticiado que Mohamed Hadid, pai das modelos Gigi e Bella Hadid, estava ajudando a construir a maior estrutura feita pelo homem no Egito. O projeto de US$ 545 milhões, localizado nos arredores do sudeste do Cairo, conhecido como Karrameya, deverá ter 11 andares e quatro lados que se estendem por 450 metros. A base terá cerca de 202.500 m² e contará com 13.500 unidades de apartamentos, um jardim de 40 acres, a maior piscina infinita do mundo, ciclovias, lojas, restaurantes, cinemas IMAX, uma pista de patinação no gelo, uma parede de escalada e muito mais.