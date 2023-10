Cervo salta de viaduto e causa acidente em rodovia dos EUA

Um evento inusitado na semana passada chocou motoristas na Rota 21, em Nova Jersey (EUA). Um cervo saltou de um viaduto e colidiu com o para-brisa de um carro em movimento, resultando em um acidente que deixou o animal morto e o motorista hospitalizado.

Por volta das 8h, na Rota 21, um cenário incomum se desenrolou quando um cervo saltou de um viaduto da Rota 3, atingindo em cheio o para-brisa de um Jeep em movimento. O impacto levou o motorista a perder o controle do veículo, resultando em uma colisão com outro carro, um BMW, e nas barreiras da rodovia.

O motorista do Jeep, um indivíduo de 45 anos, foi hospitalizado com ferimentos leves, enquanto o cervo não sobreviveu ao impacto. O local do acidente mostrou o corpo do cervo no chão, ao pé do banco do motorista, com um buraco visível no para-brisa do carro.

A busted up windshield, a couple of crashed cars and a visibly shaken driver were the result of a deer that somehow jumped from an overpass and plunged through the windshield of a car on a New Jersey highway below.https://t.co/qCyl7oPYV0 — NBC New York (@NBCNewYork) September 28, 2023

O oficial de informação pública da polícia de Clifton detetive tenente Robert Bracken comentou sobre a singularidade do incidente, afirmando que, embora os cervos sejam comuns na região, situações como essa são extremamente raras. A cidade de Clifton tem uma presença significativa desses animais, mas um evento como esse surpreendeu a comunidade local.

Apesar do choque e dos danos materiais, o motorista envolvido no incidente teve sorte ao escapar com ferimentos leves. As autoridades alertam os motoristas a estarem atentos à presença de animais selvagens nas estradas, especialmente em áreas onde esses encontros podem ser mais comuns. Este incidente serve como um lembrete de como a natureza pode surpreender em situações inesperadas, exigindo vigilância constante nas rodovias.