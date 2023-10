Casal faz 51 cruzeiros consecutivos porque é “mais barato” que casa de repouso

Marty e Jess Ansen, da Austrália, passaram o último ano e meio a bordo do navio de cruzeiro Coral Princess e planejam continuar navegando pelo mundo durante seus anos dourados de aposentadoria. Eles alegam que viver no mar é mais barato do que uma casa de repouso.

A jornada épica do casal começou em junho do ano passado, quando embarcaram no Coral Princess. Desde então, passaram seus dias dançando, comendo, fazendo "amigos para a vida" e explorando o mundo.

O casal brinca que agora são eles que recebem os capitães a bordo, e não o contrário. Marty e Jess, da Austrália, se tornaram "celebridades a bordo", de acordo com o gerente Ren van Rooyen.

Outros passageiros que se juntam ao navio para cruzeiros mais curtos solicitam conhecer o casal, cuja história tem inspirado pessoas em seu país de origem nos últimos 455 dias.

Marty afirma que vão precisar continuar a bordo de algum navio de cruzeiro, já que se acostumaram tanto com a vida no mar que não sabem mais como fazer uma cama ou cozinhar uma refeição. "Eventualmente, eu disse ao meu agente, 'Olha, qualquer coisa que apareça, reserve' e foi assim que se tornou um cruzeiro tão longo", disse Marty.

O casal tem todas as refeições incluídas no preço do bilhete e consegue evitar as tarefas diárias graças a uma equipe a bordo que limpa seu quarto.

Eles afirmam que esse estilo de vida é mais barato do que viver em uma casa de repouso.

No início deste ano, membros da tripulação - que Marty e Jess consideram "como família" - se esforçaram para ajudar a bisavó a celebrar seu aniversário.

Para aproveitar ao máximo o deck do navio e o bufê, Marty e Jess começam cada dia com uma hora de pingue-pongue revigorante.

Nas próximas semanas, o casal navegará ao redor do Havaí. Eles ainda têm mais oito meses a bordo do Coral Princess antes de desembarcarem por alguns meses em terra firme.

No entanto, a pausa será breve, pois Jess e Marty planejam embarcar em um cruzeiro de um ano a bordo do Crown Princess.

O casal australiano não é o único que decidiu que uma vida explorando os Sete Mares é melhor do que passar o tempo em terra. Meredith Shay viverá com luxo por mais de mil dias a bordo do MV Lara, quando embarcar no primeiro cruzeiro de três anos do mundo.

A ex-aeromoça optou por ficar em uma das suítes mais luxuosas do sétimo andar, com varanda, e espera que ela se torne um ponto de encontro para os amigos que pretende fazer ao longo do caminho.

A aposentada da Flórida usará metade do dinheiro da venda de sua casa para cobrir o custo do cruzeiro, que custa US$ 29.999 (cerca de R$150 mil) por ano para as cabines mais baratas.

Ao longo de três anos, ela e mais de mil outros passageiros viajarão 130.000 milhas por todos os sete continentes e 135 países, parando em 375 destinos e visitando 13 maravilhas do mundo.

Meredith se inscreveu para essa experiência única apenas 12 horas depois de conhecê-la e no dia em que as cabines foram colocadas à venda. "Eu não tenho filhos ou netos, então estou livre, felizmente, neste momento. Por que não fazer algo assim?", disse ela ao The Mirror.

"E gosto de novas experiências, pois me mantém fresca. Tenho procurado por cerca de dois anos (por um cruzeiro longo). Isso estava amadurecendo em minha mente há alguns anos. Ao longo dos anos, viajei para muitos desses países. Fui aeromoça por 22 anos, aproveitei ao máximo minha habilidade de viajar de graça e ficar em hotéis".