Casal e seu cão são mortos em ataque de urso pardo

O parque Parque Nacional de Banff, um dos 37 parques nacionais do Canadá, anunciou as mortes de um casal e de seu cão em sua página no Facebook no domingo (1/10), quando revelou que a Equipe de Resposta a Ataques de Ursos e Humanos da Parks Canada foi alertada para um ataque de urso via GPS.

Segundo a postagem do Parque Nacional de Banff, o ataque ocorreu no Vale do Rio Red Deer, onde a Parks Canada enviou a equipe em resposta.

A equipe encontrou duas "pessoas falecidas" à 1h após viajar por terra devido às condições climáticas, que não permitiam viagens de helicóptero. Eles também descobriram um urso que "apresentou comportamento agressivo" e a Parks Canada o sacrificou.

Às 5h, a Real Polícia Montada do Canadá (RCMP) de Sundre chegou ao local e transportou as vítimas para Sundre, Alberta, de acordo com a postagem no Facebook. A área do suposto ataque de urso foi isolada como resultado.

Parque-Nacional-de-Banff-Kristen-Munk-Pexels

"Este é um incidente trágico, e a Parks Canada deseja expressar suas sinceras condolências às famílias e amigos das vítimas", disse o Parque Nacional de Banff.

Kim Titchener, amiga da família e fundadora da Bear Safety and More, disse à Reuters que as vítimas do ataque do urso eram um casal e seu cachorro. Titchener acrescentou que os encontros com ursos estão aumentando à medida que mais pessoas saem ao ar livre, mas que ataques fatais são raros.

"É realmente a razão pela qual estamos vendo mais ataques, que é mais pessoas indo para o exterior e, infelizmente, não sendo educadas sobre isso", disse ela.

Tanto ursos pardos quanto ursos-negros habitam a área do Parque Nacional de Banff, e Titchener disse à Reuters que os cerca de 60 ursos pardos que vivem lá são considerados uma população ameaçada em Alberta.

Urso-Francisco-Cornellana-Castells-Pexels-1

Ataques de urso

Notícias de ataques de ursos este ano não têm sido difíceis de encontrar, pois em agosto, uma mulher de 82 anos foi atacada por um urso-negro em sua casa no Colorado, e um menino de 7 anos foi atacado em seu quintal em Nova York (EUA).

Steve Searles, do programa de TV The Bear Whisperer do Animal Planet, disse à People logo depois disso que ainda assim "existem inúmeros, dezenas de milhares de encontros todos os dias sem que nada dê errado, sem um incidente".

Os ursos pardos mataram oito pessoas no Parque Nacional de Yellowstone desde 1872, como já foi noticiado. E Searles, que co-escreveu seu novo livro "What the Bears Know" com o colunista Chris Erskine, disse que, se você encontrar um urso, não deve correr dele, pois eles correm a 56 km/h".

"Estamos prestes a entrar em um período muito movimentado, onde os ursos serão vistos dia e noite se alimentando", acrescentou em agosto. "E então é um momento em que você deve estar mais ciente de seu entorno, consciente da situação de onde você mora, da probabilidade de encontrar um urso, e levar isso em consideração, seja o que você estiver fazendo - andando de bicicleta ou caiaque".

Quanto ao que fazer se um urso se aproximar de você, a estrela do Animal Planet recomendou fazer "barulho alto" e levantar as "mãos acima da cabeça". O spray de urso também é uma opção de defesa viável, de acordo com os autores.