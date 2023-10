Atirador mata três na Holanda, incluindo uma jovem de 14 anos

Pânico e terror se instalaram em Rotterdam (Holanda) na semana passada, quando um homem armado solitário abriu fogo, resultando na morte de três pessoas, incluindo uma menina de 14 anos. O tiroteio deixou pacientes e médicos em fuga desesperada do Centro Médico Erasmus, segundo o Mirror. Ele foi preso

Um homem de 32 anos, identificado como um estudante de Rotterdam, se tornou o centro de uma tragédia quando iniciou um tiroteio em um apartamento e no Centro Médico Erasmus. O incidente chocante levou ao pânico entre os funcionários e pacientes do hospital.

O chefe de polícia Fred Westerbeke confirmou que o atirador inicialmente atingiu uma mulher de 39 anos e sua filha de 14 anos em um apartamento nas proximidades. Infelizmente, a jovem não sobreviveu aos ferimentos. O atirador, em seguida, dirigiu-se ao Centro Médico Erasmus, onde matou um professor de 43 anos e incendiou os locais de ambos os tiroteios.

As identidades das vítimas não foram divulgadas, e o motivo por trás do ataque ainda está sob investigação. O suspeito, no entanto, está colaborando com as autoridades.

A tragédia deixou a comunidade de Rotterdam consternada. O prefeito Ahmed Aboutaleb descreveu o incidente como um "dia negro" para a cidade. Muitos expressaram seu choque e pesar diante da violência sem sentido.

O rei holandês Willem-Alexander e a rainha Máxima também se manifestaram, expressando solidariedade com as vítimas e suas famílias nas redes sociais.

O Centro Médico Erasmus pediu inicialmente às pessoas que evitassem a área, mas depois anunciou que estava reabrindo suas portas. Todos os compromissos agendados para o dia seguinte seriam mantidos conforme o planejado.

Embora Rotterdam tenha testemunhado várias pequenas explosões relacionadas a conflitos entre gangues de traficantes este ano, não há evidências imediatas de que o tiroteio esteja conectado a essas disputas.

A cidade está agora focada na investigação do incidente e prestando homenagem às vítimas enquanto tenta compreender o que levou a esse ato de violência trágica.