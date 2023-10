A vida de Oscar Wilde: Um gênio literário marcado por escândalos e brilhantismo

Oscar Wilde, uma das figuras mais icônicas da literatura e da dramaturgia mundial, é lembrado tanto por suas brilhantes obras quanto por sua vida pessoal repleta de escândalos. O Festival Literário Internacional de Paraty, a Flipar, traz à tona a fascinante história desse escritor, que desafiou as convenções sociais de sua época.

Oscar Wilde

Nascido em Dublin em 16 de outubro de 1854, durante um período em que a Irlanda ainda fazia parte do Reino Unido, Wilde destacou-se desde cedo por sua erudição. Filho de intelectuais, dominava idiomas como francês e alemão e obteve diplomas de prestígio tanto em Dublin quanto em Oxford, Inglaterra. Suas peças de teatro lotavam os teatros e refletiam a futilidade da sociedade vitoriana.

Casa da Família Wilde Imagem:Domínio Público

A casa onde ele viveu em Dublin, hoje transformada em colégio, atrai curiosos e fica em frente a uma praça que abriga uma estátua do autor.

Oscar Wilde Imagem:Domínio Público (12174)

A vida pessoal de Wilde também é parte importante de sua história. Seu relacionamento com Alfred Douglas o levou a um infame julgamento, marcado por ridículo público e discriminação aberta. Ele foi condenado a dois anos de prisão, onde escreveu a longa carta "De Profundis", publicada postumamente.

Sua última obra, "A Balada do Cárcere de Reading", foi escrita na França, onde se mudou após ser libertado em 1897, e onde veio a falecer em 30 de novembro de 1900, aos 46 anos.

Oscar Wilde Constance Lloyd e Cyril Holland um de seus dois filhos. O garoto morreu prematuramente aos 29 anos de idade por um sniper alemão durante a Batalha de Festuber. Imagem:Domínio Público

Apesar de ser homossexual, Wilde casou-se com Constance Lloyd, com quem teve dois filhos, Cyril e Vyvyan. O nome de família Holland foi adotado por Constance após a condenação de Wilde para proteger seus filhos do escândalo.

Wilde, conhecido por sua habilidade única de empregar o sarcasmo com elegância, emergiu como um crítico mordaz da sociedade britânica do final do século XIX.

Algumas de suas frases e escritos célebres, que refletem seu pensar:

"A vida é muito importante para ser levada a sério".

"Viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe".

"Pouca sinceridade é uma coisa perigosa, e muita sinceridade é absolutamente

fatal".

"Quando eu era jovem, pensava que o dinheiro era a coisa mais importante do

mundo. Hoje, tenho certeza".

"Ser grande significa ser incompreendido".

"Se soubéssemos quantas e quantas vezes as nossas palavras são mal

interpretadas, haveria muito mais silêncio neste mundo".

"Ah! Não me diga que concorda comigo! Quando as pessoas concordam comigo,

tenho sempre a impressão de que estou errado".

"A ambição é o último recurso do fracassado".

"A experiência não tem nenhum valor ético, é simplesmente o nome que damos

aos nossos erros".

"Egoísmo não é viver à nossa maneira, mas desejar que os outros vivam como

nós queremos".

"O amor é quando começamos por nos enganar a nós próprios e acabamos por

enganar a outra pessoa".

Oscar Wilde é lembrado por obras como "O Retrato de Dorian Gray", um romance ácido que explora os efeitos do egoísmo e da decadência. Sua influência transcende gerações, e sua habilidade de criar frases memoráveis continua a encantar leitores em todo o mundo. Como ele mesmo disse: "Posso resistir a tudo, menos à tentação".