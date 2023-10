Vídeo: jogador de futebol tenta pegar torcedor e acaba agredindo segurança

Um jogador de futebol americano do time da Alabama State University foi suspenso após agredir um segurança que tentava impedi-lo de entrar nas arquibancadas e confrontar um torcedor durante uma partida, de acordo com um relatório.

As imagens divulgadas nas redes sociais mostraram o jogador, identificado pelo Alabama.com como o recebedor Jacob Freeman, perdendo a calma com um torcedor nas arquibancadas durante o jogo da Alabama State contra a Florida A&M em 23/9.

Enquanto o segurança tenta impedir Freeman de ir atrás do torcedor, ele supostamente dá um tapa no rosto do homem. Chocado, o segurança segura a boca e avança em direção a Freeman, que foi contido por um de seus treinadores após o golpe.

Jogadores da Alabama State correram até o local e trocaram palavras com torcedores que estavam sentados na mesma seção onde o caos ocorreu.

That Kid Slap The Snake Venom out of him … Man FAMU fans be getting under people skin !!



I gotta get to a home game

Freeman foi preso pelo Departamento de Polícia da "Florida Agricultural and Mechanical University" acusado de "agressão causando ferimentos corporais", de acordo com o TMZ. Ele foi posteriormente liberado.

O Diretor Atlético da Universidade Estadual do Alabama, Dr. Jason Cable, condenou o incidente e disse que o jogador, sem mencionar o nome de Freeman, foi "suspenso indefinidamente".

"Estamos cientes do incidente que ocorreu na noite passada após nosso jogo contra a Florida A&M University em Tallahassee, envolvendo um estudante-atleta de futebol da Universidade Estadual do Alabama", relatou ao Alabama.com.

"Não aprovamos as ações do estudante-atleta, nem as ações representam as expectativas estabelecidas pelo Departamento Atlético e por nossa Universidade. Não há tolerância para esse tipo de comportamento. O estudante-atleta foi suspenso indefinidamente do programa de futebol, com efeito imediato." Desde o jogo, o Alabama State removeu o perfil de Freeman de seu site.

Freeman transferiu-se para o Alabama State em fevereiro, após passar a última temporada com o Georgia State Panthers.

As redes sociais criticaram o soco do jogador no vídeo agora viral, que foi visto mais de um milhão de vezes. "Expulsem-no da equipe!", comentou um usuário sob o vídeo original postado no X, a plataforma anteriormente conhecida como Twitter. "Ele deveria ser suspenso e removido da equipe!" comentou outro espectador. "Eles perderam por 23-10 e agora ele quer brigar", brincou uma pessoa. "Se eu fosse ele, entraria com uma queixa e processaria a universidade!!!! Esse vídeo GANHOU UM PROCESSO…", defendeu alguém que incentivou o segurança a processar.