Turista italiano deportado e na lista negra de Bali após vídeo "imoral viral"

Um turista italiano, identificado apenas como LS, foi deportado e colocado na lista negra de Bali (Indonésia) após a divulgação de um vídeo de segurança mostrando um ato sexual em público. As autoridades de imigração de Bali confirmaram que a deportação ocorreu com base em uma carta de recomendação da polícia relacionada ao "ato imoral" com uma mulher não identificada, segundo o New York Post.

LS, um jovem de 35 anos, obteve um visto na chegada ao aeroporto de Bali em 4/9, com validade até 3/10. No entanto, após a repercussão do vídeo, ele foi deportado pela Malaysia Airlines, onde voaria de Denpasar para Kuala Lumpur, na Malásia, e, em seguida, embarcaria em um voo da Qatar Airways para Doha, no Catar, e finalmente, para Roma, Itália.

Sugito, chefe do Escritório de Imigração de Ngurah Rai, declarou que LS estará sujeito à Ação Administrativa de Imigração (TAK) na forma de deportação, e seu nome será incluído na lista de dissuasão. De acordo com as autoridades, a LS poderá permanecer na "lista negra da imigração" por seis meses, com possibilidade de renovação a cada seis meses.

You reap what you sow. https://t.co/eJM7xsuWfV — Coconuts Bali (@Coconuts_Bali) September 26, 2023

O incidente ocorreu quando LS, hospedado em um hotel em Kuta, saiu em um barco em 9/9, onde conheceu a mulher envolvida no vídeo. Eles concordaram em procurar um hotel juntos. Um residente local notou a dupla em frente à sua casa devido ao latido de seu cachorro, inicialmente pensando que alguém estava urinando em seu jardim. As autoridades, após verificarem as imagens de segurança do local, confirmaram que eles estavam envolvidos em atividades sexuais no local. A mulher envolvida no incidente, indonésia, não foi detida.

De acordo com relatórios locais, mais de 200 pessoas foram deportadas de Bali nos primeiros oito meses deste ano, incluindo 12 australianos. Esses números representam um aumento significativo em comparação com o ano anterior, quando 188 deportações foram registradas.

Enquanto Bali lida com incidentes envolvendo turistas estrangeiros, as autoridades também lançaram uma lista de comportamentos esperados para os visitantes. Essa iniciativa visa reprimir comportamentos indisciplinados e garantir que os turistas respeitem as normas e regulamentações locais.